4 şahsın üzerinde 420 gram uyuşturucu ele geçirdi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri şahısların üzerinde 420 gram uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Yunus ekipleri, Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak üzerinde devriye atarken, kaçan 4 şahsı yakaladılar. Yakalanan Yiğit E. Cemil A., Baran Altan S. Ve Berkay T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 420 gram Sentetik Kannobinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 şahıs da gözaltına alındı.

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