Nilüfer’in yazı evleri yazarlara ilham veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’in yazı evleri yazarlara ilham veriyor

İHA

Nilüfer’in yazı evleri yazarlara ilham veriyor

Nilüfer’in yazı evlerinin inzivadaki son konukları yazar ve senarist Doğu Yücel ile yazar Fatma Burçak oldu.
Nilüfer Belediyesi’nin ilkini Gölyazı’da, ikincisini Misi’de hayata geçirdiği yazı evleri, yazarlara ilham vermeye devam ediyor. Günlerce, restore edilmiş köy evlerinde konaklayan yazarlar Misi ve Gölyazı’nın eşsiz atmosferi eşliğinde Türk edebiyatına yepyeni eserler kazandırıyor.
Yaklaşık iki haftadır Nilüfer Belediyesi Misi Yazı Evi’nde konaklayan Doğu Yücel “Kimdir Bu Mitat Karaman?” isimli romanının devam kitabını Misi’de kaleme aldığını söyledi. Yazar ve senaristlik yönü dışında gazetecilik ve müzik medyası yazarlığı tecrübesi de bulunan Yücel, “Kimdir Bu Mitat Karaman?” isimli kitabının film uyarlaması olan prodüksiyonun çekimlerinin tamamlandığı ve bu çalışmanın yakında vizyona gireceği müjdesini de verdi.
Nilüfer Belediyesi Misi Yazı Evi’nin önemine dikkat çeken Yücel “Köy hayatına alıştım, pek dönesim yok. Yaklaşık iki haftadır Nilüfer Belediyesi’nin şahane hizmeti olan bir yazı evinde konaklıyorum. Dünyanın her yerinde olan bu yazı evleri, bizim ülkemizde bildiğim kadarıyla sadece burada var. Koca ülkede iki tane, ikisi de Nilüfer Belediyesi’nin. Neden yazı evi önemli? Yazarların en büyük ihtiyacı olan inziva duygusunu sağlıyorlar çünkü. Evde tek başınıza, daha doğrusu eserinizle baş başa kalıyorsunuz. Dahası edebiyata ve yazarlığa değer veren kurumların varlığı bizi mutlu ediyor” diye konuştu.
Gölyazı’da konakladığı Göl Yazı Evi’nin kapılarını açan yazar Fatma Burçak da yazı evi deneyimleri, Gölyazı ve Bursa’nın, üzerinde çalıştığı iki esere yansımaları hakkında bilgi verdi. Çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik farklı yazın çalışmaları, özellikle karma öykü kitapları ve düzenlediği edebiyat atölyeleri ile tanınan Burçak “Açıldığından bu yana burası ve Nilüfer Belediyesi’nin bu projesi hakkında bilgim vardı. Ancak, günlük yaşamdan, rutin çalışma ve aile yaşamından uzaklaşıp sadece yazmak için böylesine güzel bir mekanda inzivaya çekilebilme şansına henüz yeni kavuşabildim. Verimli bir yazın süreci için en azından kendine ait bir masa, oda ve zaman şart. Ancak günlük yaşamda bu her zaman mümkün olamayabiliyor. Edebiyata böylesine bir kaçış ve günlük gailelerden arınma duygusu çok değerli benim için. Bu fırsat için Nilüfer Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.
Göl Yazı Evi’nde konaklarken üzerinde çalıştığı eserler hakkında da bilgi veren Fatma Burçak, “Daha önceden başladığım bir çocuk romanı ve yetişkinler için kaleme aldığım 1940’lı yıllarda geçen bir dönem romanı üzerinde çalışıyorum. Bu iki çalışmada da Gölyazı ve Uluabat Gölü’nün bende yaşattığı etkilerin yansımasını görmek mümkün olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BUSKİ’ye İSG alanında önemli ziyaret
YEREL HABERLER BUSKİ’ye İSG alanında önemli ziyaret
Bursaspor taraftarı, A Milli Takımı desteklemek için Azerbaycan’a gitti
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarı, A Milli Takımı desteklemek için ...
Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle
YEREL HABERLER Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle
Uludağ Ultra Maraton için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Uludağ Ultra Maraton için geri sayım başladı
Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Evinin 15 metrekarelik odasında yaptığı antrenmanlarla Avrupa'da şampiyon oldu Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada şampiyonlar şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Evinin 15 metrekarelik odasında yaptığı ...
'Dur' ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü böyle yakalandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü böyle ...
15 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 7 ayrı suçtan da arandığı belirlendi
YEREL HABERLER 15 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 7 ayrı suçtan da ...
Koronadan ölen imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Koronadan ölen imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
Hafızlık yarışmasında önemli derece
YEREL HABERLER Hafızlık yarışmasında önemli derece
Bursaspor Kulübü, stadyum ve tesis çimlerini yeniden Muhittin İpek’e teslim etti
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, stadyum ve tesis çimlerini yeniden ...
Bursaspor’da 4 kişi ve kurumla anlaşma sağlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da 4 kişi ve kurumla anlaşma sağlandı
Çevre yarışmasının kazananları belirlendi
YEREL HABERLER Çevre yarışmasının kazananları belirlendi
Osmangazili rekortmen başarıya doymuyor
YEREL HABERLER Osmangazili rekortmen başarıya doymuyor
Gemlik'te sokak köpekleri tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Gemlik'te sokak köpekleri tehlike saçıyor
Hayvanların yardımına koşan itfaiyecilere teşekkür
YEREL HABERLER Hayvanların yardımına koşan itfaiyecilere teşekkür
Osmangazili rekortmen başarıya doymuyor
YEREL HABERLER Osmangazili rekortmen başarıya doymuyor
Emirsultan türbesi ziyarete açıldı Cami ve türbede 3.5 yıldır devam eden restorasyon sebebi ile kapalı olan Muhammet Şemsettin El Buhari Hazretlerinin türbesi Osmanlı dönemindeki ihtişamına döndü
YEREL HABERLER Emirsultan türbesi ziyarete açıldı Cami ve türbede ...
Bisiklet kazandılar
YEREL HABERLER Bisiklet kazandılar
İnsansız dünya eğitimi
YEREL HABERLER İnsansız dünya eğitimi
Saçaktan akan yağmur suyunda aile boyu duş Bursa'da sağanak yağmurda bir babanın iki oğluna saçak altında duş aldırdığı görüntüler sosyal medyayı salladı
YEREL HABERLER Saçaktan akan yağmur suyunda aile boyu duş Bursa'da ...
TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor
YEREL HABERLER TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor
Bursaspor Başkan Yardımcılığı görevine Beytullah Süat getirildi
YEREL HABERLER Bursaspor Başkan Yardımcılığı görevine Beytullah Süat ...
Kültür Bakanlığı Osmanlının ilk başşehrinde incelemelerde bulundu Yenişehir tarihî mercek altında
YEREL HABERLER Kültür Bakanlığı Osmanlının ilk başşehrinde ...