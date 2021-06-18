Bursa'da rekor kırıldı...Sağlıkçıların gece gündüz aşı nöbeti

Bursa’da bir günde yapılan aşı sayısı 70 bin kişiyi aşarak rekor kırıldı. İl Sağlık Müdürü Doktor Fevzi Yavuzyılmaz Perşembe günü rekor aşı uygulama sayısını paylaşarak, emeği geçen çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

Çalışma arkadaşlarını tebrik ederek günlük aşı uygulama sayılarını paylaşan İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz; "Perşembe pandemi mücadelesine Bursa da 70 bin 500 aşıyla devam edildi. Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu güce güvenin"ifadelerini kullandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında “Hastanelerimizde COVİD19 aşısı uygulamaları her gün gece 24.00’e kadar devam ediyor. Aşı ekiplerimiz gece mesaisi sonrasında yorgun ama mutlular. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Tedbirler ve aşı ile Covid19’u aşacağız” diyerek sağlık tesislerinde çalışan aşı ekiplerinin fotoğraflarını paylaşıldı.

Sağlık görevlileri, özel ya da kamu hastanelerinin yanısıra, aile sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlüklerinde randevulu ya da randevusuz aşı uygulamasını büyük bir özveri ile gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler sanayi bölgelerinde, fabrikalarda ya da tarım alanlarında topluca sırası gelen çalışanları aşılamayı sürdürüyor.

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