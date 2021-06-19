Bursaspor’da ‘Yolsuzluk Komisyonu’ oluşturuldu

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Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, 'Yolsuzluk Komisyonu'nda görev yapacak isimleri açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, "Yolsuzluk Komisyonumuzu oluşturduk" açıklaması yaptı. Adanur daha sonra görev yapacak isimleri belirledikleri belirterek, listeyi kamuoyuyla paylaştı. İşte o isimler: "Şevket Kaydı, Enes Can Demir, Yalçın Canbaz, Batu Demirtaş, Adnan Ersoy, Mehmet Güzelsöz ve Emre Şankaya”

Emin Adanur açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verdi:

"Söz verdiğimiz gibi bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bursaspor'u bu duruma getiren kim varsa, hesap verecek.”

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