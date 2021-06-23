Otoyolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

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GebzeOrhangaziİzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil, önünde seyir halinde olan tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi.

Kaza saat 15.00 sıralarında GebzeOrhangaziİzmir otoyolunun Gemlik kavşağı üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Emin Hamsan (30) idaresindeki 67 TL 766 plakalı otomobil, Gemlik kavşağını geçtikten sonra, önünde seyir halinde olan Serdar Yalçın (48) idaresindeki 10 DT 835 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobilin sürücüsü Mehmet Emin Hamsan olay yerinde can verdi.

Tır sürücüsü Serdar Yalçın, normal şeridinde seyir halindeyken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Lâstik patladı sandım. Sonra durup baktığımda manzarayı gördüm" dedi. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mehmet Emin Hamsan'in cesedi, Gemlik Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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