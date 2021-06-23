Marmara'da sağanak etkili oldu



Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Marmara ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları devirirken, bir çok ev ve işyerini ise su bastı.

Marmara ilçesinde akşam satlerinde başlayan dolu yağışı, yerini sağanak yağmura bıraktı. Özellikle Avşa, Saraylar ve Ekinlik Mahalleri'nde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda işyerlerinin, mahallerde ise bir çok evi sular altında kaldı. Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, "Yağışlar 45 dakika sürdü. Bayağı zarar verdi. Saraylar, Ekinlik ve Avşa Adası'nda bazı evler sular altında kaldı. Yollar da bozuldu. Uzun süredir böyle bir yağış görmedik" dedi. Bu arada, Saraylar'da fırtına nedeniyle bazı ağaçların yıkıldığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa BURSA, (DHA)-

2021-06-23 19:28:43



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