Merpa 115 kamera ile 24 saat gözetim altında

İnegöl Belediyesi, daha önce sadece köylü pazarı kısmında 30 güvenlik kamerası bulunan Merpa Pazar yerine 85 yeni kamera kurulumu yaptı. Toplamda 115 kameranın her alanı 24 saat gözetim altında tuttuğu sistem hem vatandaşı hem pazarcı esnafını memnun etti.

İnegöl’ün en kapsamlı pazar yeri olan Merpa’da daha önce sadece köylü pazarı kısmında 30 güvenlik kamerasıyla sağlanan güvenlik sisteminin yetersiz görülmesi üzerine, tüm Pazar alanını kapsayıcı yeni bir sistem kuruldu. Her alanın en ufak detayına kadar izlenebildiği 85 yeni kamera kurulumu yapıldı. Toplamda 115 kamerayla 24 saat izlenebilir hale gelen Merpa Pazar yerinde, kurulan sistem hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını memnun etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile bazı meclis üyelerinin katılımıyla Merpa Pazar yerini ziyaret etti. Hem yeni kurulan kamera sistemi yerinde görüldü hem de pazarcı esnafı ziyaret edildi.

Geçmişte sadece köylü pazarının bulunduğu alanda kamera bulunduğunu hatırlatan Taban, “Geçmişte köylü pazarımızda güvenlik kameralarımız vardı. Ancak diğer esnaflarımızın bulunduğu alanda da kamera kurulumlarımızı yaptık. Şu anda da bu kameraların izleme merkezindeyiz. Bunun daha kapsamlısını ileride şehrin genelinde de uygulayacağız. Şehrin her türlü caddelerini, sokaklarını, parklarını takip ve kontrol edeceğimiz bir merkez de oluşturulacak. Burada da 85 güvenlik kamerası daha ilave ederek pazarın tamamının izlenebildiği bir alana çevirmiş olduk. Bunu neden yapıyoruz? Yaşanabilecek her türlü olayı aydınlatabilmek adına bu tür teknolojik imkanlar bizlere yardımcı oluyor. Biz de sistemlerimizi hazır hale getirmiş olduk. Beraberinde burada geçmişte yine ortam ışığının arttırılması ve ürünlerin daha iyi görünebilmesi adına tavanların bir kısmını şeffaf hale getirmiştik. Nihayetinde burada artık denetimlerimiz, her türlü asayiş olayların aydınlanması, kaybolan veya düşürülen bir eşyanın bulunması adına kurduğumuz sistem artık katkı sunabilir. Ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan, pazarda esnafı bulunan oda başkanları da ziyaret ve incelemede Başkan Taban’a eşlik etti. Meyveciler ve Sebzeciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, “Kamera sistemi pazarlarda olması gereken bir uygulama. Hırsızlık olayları ve benzeri olaylar yaşanabiliyor. Biz de bu durumu ilettik. Şuan kameralarımız takıldı. Ben emeği geçen Belediye Başkanımıza ve ilgili personele teşekkür ediyorum. Artık daha güvenli bir Pazar alanımız var. Esnafımız da vatandaşımız da memnun” dedi.

30 bin kişi haftada 2 gün hizmet alıyor

Terziler ve Benzerleri Odası Başkanı Selim Malçok ise “Belediyemize teşekkür ediyoruz esnaf odaları olarak bu çalışmadan dolayı. Şu an pazar yerimize 85 kamera takıldı. Akşamları alanda güvenlikler olmasına rağmen bazı istenmeyen olaylar yaşanabiliyordu. Şuanda bu önlemler alındığı için hem esnafımız hem vatandaşımız daha rahat işini ve alışverişini yapabilecek. Burası İnegöl’ün, 30 bin insanın haftada 2 gün hizmet aldığı bir yer. Belediyemizin de bunu önemseyip bu çalışmayı yapması bizleri sevindirdi” diye konuştu.

