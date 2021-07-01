Tofaş eski oyuncusu Yiğit Arslan’ı kadrosuna kattı

Tofaş Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında kulüp alt yapısından yetişen ve son 2 sezonu Galatasaray’da geçiren 1996 doğumlu forvet Yiğit Arslan ile anlaşma sağladı.

20212022 Sezonu kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Tofaş, yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi. Maviyeşilliler, 2019202020202021 sezonlarında Galatasaray Basketbol Takımı forması giyen eski oyuncusu Yiğit Arslan’ı yeniden renklerine kattı. 2004 yılında Tofaş Spor Kulübü bünyesine dahil olan ve altyapı yaş kategorilerinde önemli başarılara imza attıktan sonra 2014 yılında A Takım’a yükselen yetenekli oyuncu, 201718 ve 201819 sezonlarında rotasyonun önemli parçalarından biri olmuştu.

2 sezon Galatasaray forması giymişti

Galatasaray formasıyla 20202021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nde 6.9 sayı2.9 ribaund2.3 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 7 sayı3.3 ribaund4.2 asist maç başı ortalama istatistikleriyle oynayan Yiğit Arslan, yeni sezon öncesi Tofaş ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 1996 doğumlu ve 1.98 cm boyundaki başarılı oyuncu, shooting guard (2) ve small forward (3) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

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