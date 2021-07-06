Sağlık Müdürü'nden gençlere aşı daveti... Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz 3.doz aşısını oldu, gençleri aşı olmaya davet etti Dr.Yavuzyılmaz: "Bursa'da hedef nüfusun yüzde 60'ı aşılandı. Bu oran yüzde 80'e ulaştığında toplumsal bağışıklığı sağlayacağız" "Şehir efsanelerine itibar etmeyin. Toplumsal bağışıklığı sağlamalıyız"

Üçüncü doz hatırlatma aşısını Bursa Şehir Hastanesi’nde olan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, gençlere aşı olmaları konusunda çağrıda bulunup, "Şehir efsanelerine itibar etmeyin. Toplumsal bağışıklığı sağlamalıyız" dedi.

Bursa’da 2 milyon 100 bine yakın doz aşı uygulandığını belirten Dr. Yavuzyılmaz, 18 yaş üzerinde 2 milyon 450 bin hedef nüfusun yüzde 60’ını aşıladıklarını ve bu oranın yüzde 80’e çıkarıldığında toplumsal bağışıklığın sağlanabileceğini söyledi.

Öncelikle 18 yaş üzerindeki tüm bireylerin aşı olmalarını önemsediklerini kaydeden Dr.Yavuzyılmaz, “Büyüklerimizin aşılama oranları oldukça iyi, Gençlerimiz maalesef aşı olmaktan kaçınıyor. İlimizde 1824 yaş arası hedef grubumuzdaki aşılama oranımız yüzde 32. Bu demektir ki yüzde 68 aşılanmamış yani birinci doz aşısını olmamış bireyimiz var. Bu da riskli bir durum. Normalleştik, vaka sayıları da düştü tamam bu iş bitti gözüyle bakıyorsak çok büyük yanılgı içerisinde oluruz. Malumunuz biz atakları peş peşe yaşadık. Yeni bir dalga yaşamayacağımızın garantisi yok. Bunu yaşamamamızın tek yolu aşı ile toplumsal bağışıklığı sağlamak” olduğunu dile getirdi.

İki doz Sinovac aşısından sonra üçüncü hatırlatma doz aşısını Biontech yaptırdığını açıklayan Dr. Yavuzyılmaz, “Şu an iki aşımızı da kişilerin tercihine göre kullanıyoruz. Böyle bir imkânımız var. Lütfen bu imkânı değerlendirelim. 3 gün önce Sayın Valimizin aşısını yaptık, sağlık çalışanlarımızın birçoğu 3. dozu yaptırdı. 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın 3.doz aşıya ilgileri daha fazla ama maalesef genç arkadaşlarımızın ilk aşısına aynı özeni göstermediğini görüyoruz. Bu bizi hem üzüyor, hem korkutuyor” dedi.

Aşı ile ilgili bilgi kirliliğinin de çok olduğunu belirten Dr.Yavuzyılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Sokaktan benim komşumun bir çalışanı var. O böyle demiş şöyle demiş. Bu tür şehir efsanelerine itibar etmeyin. Bu işi bilimsel anlamda takip eden süreci yöneten değerli hocalarımız var, bilim insanları var, hekim arkadaşlarımız var. Lütfen aşı ile ilgili bu bilgileri sağlık mensuplarından alın. Bir haftadır alışveriş merkezlerinde ve toplumun kalabalık olduğu her yerde vatandaşlarımızın aşılarını yapmak için mobil ekiplerimiz çalışıyor. Orada ciddi bir ekip çalışması oluyor. Hekimi, sağlık personeli olsun lojistiği olsun. Ne için? Bir tane daha aşı yapıp bir kişiyi koruma çemberinin içine alalım diye. Lütfen aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz.”

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