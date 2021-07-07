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Bursa'daki sahte içkiden ölüm davasında emsal karar Yargıtay sahte içkiden ölümü cinayet saydı

İHA

Bursa'daki sahte içkiden ölüm davasında emsal karar Yargıtay sahte içkiden ölümü cinayet saydı

Yargıtay, Bursa'da sahte içki satarak 3 kişinin ölümüne neden olan büfe sahibi iki sanığa 'olası kastla öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, son günlerde artan sahte içkiye bağlı ölümlerle ilgili olarak emsal bir karara imza attı.
Bursa'da, büfe işleten Hikmet Kartal hakkında sattığı sahte içki nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olduğu, yine büfe işletmecisi olan Mesut Özbay hakkında ise sattığı sahte içki dolayısıyla 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sonucunda 20 Mayıs 2010'da Kartal'a "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 bin 200 lira, sanık Özbay'a ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 18 bin 200 lira para cezası verildi.

Karar bozuldu
Mahkemenin ilk kararının temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi. Daire, dosyayı inceledikten sonra sanıklar Kartal ve Özbay'ın yasal olmayan şekilde üretildiğini bildikleri, insan sağlığı için tehlikeli olup ölümlere yol açabilen sahte içkileri satışa sunarak kişi ya da kişilerin ölebileceğini açıkça öngörmelerine rağmen sonucu kabullenerek eylemlerini gerçekleştirdiklerinin anlaşılması karşısında, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın bozulmasına hükmetti.
Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Aralık 2015'te verdiği kararla sanıkların eylemlerinin "Olası kastla öldürme" suçunu oluşturduğunu kabul ederek, sanık Kartal'ın 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık Özbay'ın ise maktul sayısına göre iki kez 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Temyiz edilen karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce 7 Mart 2018'de onandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Haziran 2018'de, sanıklar Kartal ve Özbay'ın eylemlerinin, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu oluşturduğu görüşüyle karara itiraz etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eylemlerin "olası kastla öldürme" suçunu oluşturduğu hükmünü yineleyerek, itirazın reddine karar verdi. Karar, benzeri yargılamalarda emsal olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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