Damadın üzerine yumurta kırdılar, saman döktüler

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren Mustafa Güven'in (25) arkadaşları, geleneksel adetleri uygulayarak, damadın üzerine yumurta kırdılar ve bir çuval saman döktüler.

İnegöl'de yaşayan Mustafa Güven ile Fatma Soysal, evlilik kararı aldı. Damadın Ertuğrulgazi Mahallesi'nde düzenlenen düğün törenine katılan arkadaşları, Güven´in Yenice Mahallesi'ndeki evinin önünde geleneksel adetleri uyguladı. Mustafa Güven, arkadaşlarının isteği üzerine menemen yaparak kendilerine ikram etti. Menemeni beğenmeyen arkadaşları onu soğuk suyla ıslatıp, üzerinde yumurta kırdı. Arkadaşları, daha sonra da Güven´in üzerine bir çuval saman döktü.

Siyah takım elbise ve tişörtler giyen, gözlükler takan, gömleklerine damadın fotoğraflarını iğneleyerek cenaze töreni düzenleyen arkadaşları, bu anları sosyal medyada paylaştılar. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-14 11:47:49



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