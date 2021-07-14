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Mustafakemalpaşa TEMA Vakfı faaliyetlerini açıkladı.

Vakfın 20202021 eğitimöğretim yılında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında, “Milli Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında imzalanan eğitim programları protokolü çerçevesinde 20202021 EğitimÖğretim yılında salgın nedeni ile uzaktan eğitim (çevrimiçi) olarak gerçekleştirildi. Mustafakemalpaşa okullarından Yunus Emre İlkokulu, 14 Eylül İlkokulu, Ovaazatlı İlkokulu, Tatkavaklı İlkokulu, Yalıntaş İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Mevlana İlkokulu, Mustafakemalpaşa Anaokulu, Öğretmendavut İlkokulu, Demireli İlkokulu, Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu, Lalaşahinpaşa Ortaokulu, Hamzabey BİLSEM, Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, TOKİ Fatih Ortaokulu, Mustafakemalpaşa İbrahim Önal Fen Lisesi, Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi, Züferbey Yatılı Bölge Ortaokulu’nda uygulandı.

Sıfır Atık, Arılar Varsa Yarınlar Var, Evimiz Dünya, Ağaç Kardeşliği, Eğitim programları TEMA Vakfı İlçe Sorumlusu Rasim Balaban ve Yüzbaşı Sabribey Mahalle Sorumlusu Ezel Tuna tarafından çevrimiçi olarak verildi. Diğer eğitimler de gönüllü öğretmenler tarafından yine çevrimiçi olarak verildi” denildi.

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