Başkan Dündar’dan bayram mesajı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajla tüm Müslüman aleminin bayramını kutladı.

Başkan Dündar, yayınladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli hemşehrilerim, dünyaya barış, kardeşlik ve medeniyet götüren Osman Gazi gibi, emek, sevgi, inanç, ilgi ve bilgi ile Osmangazi Belediyemiz her adımda gelişmeye, değişmeye ve büyümeye devam ediyor. Yaptığımız her çalışma, hayata geçirdiğimiz her proje ile kat ettiğimiz her mesafeyle, geleceğimize açılan kapıları biraz daha aralıyor, hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz. Her bayramda daha güzel çalışmalarla karşınıza çıkmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Binlerce yıldır olduğu gibi bizim en büyük gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Kurban Bayramı’nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum”

