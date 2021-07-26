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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PERDER’den istihdama büyük katkı

İHA

PERDER’den istihdama büyük katkı

Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, ülke ekonomisi için önemi giderek artan perakende sektörünün pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte istihdama katkısının arttığını söyledi.
Bursa’da perakende sektöründe birlik ve beraberlik sağlayan çatı kuruluş Bursa Perakendeciler Derneği’nin (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, koronavirüs salgını döneminde sektörde işten çıkarım yerine ek istihdam yaptıklarını kaydetti. Kılıç, “Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksinin haziranda geçen aya kıyasla perakende sektöründe yüzde 4,8 oranında artış göstermesi, çalışmalarımızın vatandaşlarımıza sağladığı faydaların bir göstergesidir” dedi.
Perakende sektöründe istihdam verilerinin olumlu seyir göstererek Türkiye ekonomisine değer kattığını belirten Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, “Pandemi sürecinde toplumun sağlığını koruma amaçlı yapılan kısıtlamalar haricinde vatandaşlarımıza sürekli hizmet etmeye devam ettik. Perakende sektörü olarak 2021 yılında ülkemiz istihdamında yüzde 10’luk artış göstermeyi hedefliyoruz. Kurban bayramının coşkusunu ve mutluluğunu yaşarken, müşterilerimize kaliteli alışveriş imkânı sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye genelinde yerel marketlerin ulusal zincir marketlerden daha fazla istihdamı karşıladığını da kaydeden Haşim Kılıç, “Ülkemizde 5 bin 550 yerel zincir mağaza bulunuyor ve 100 binin üzerinde bir istihdam tablosu var. Ulusal zincir marketlerin sayısı 35 bini geçse de istihdam oranı yerel ve milli marketlerimiz ile eşit değil. Market Yasası ile birlikte ulusal zincir mağazaların kuralsız bir şekilde büyümesinin engellenmesini istiyoruz. Yerli ve millî perakendecilerin olumsuz etkilenmesi, üreticiyi ve tedarikçiye de zarar veriyor. İndirim mağazaların açılış kurallarının bir düzene bağlanması gerekiyor. Tüketici merkezli, vasıflı istihdam kaynağı olan yerel marketlerimiz, topluma hizmet ederek büyümeye devam edecek” dedi.

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