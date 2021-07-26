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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Yıldızları Koyunhisar Zaferi için uçacak

İHA

Türk Yıldızları Koyunhisar Zaferi için uçacak

Ünlü tarihçi Halil İnalcık’ın “Osmanlı Devleti’nin kuruluşu bu muharebeyle başlamıştır” dediği ve Osman Gazi’nin güçlü Bizans ordusunu çaresiz bıraktığı Koyunhisar(Bafeus) Zaferi’nin 719. Yıldönümü, Türk Yıldızları’nın Yenişehir semalarında gerçekleştireceği gösterileriyle kutlanacak.
Koyunhisar Savaşı’nda şehit düşen Osman Gazi’nin yeğeni Aydoğdu Bey’in de anılacağı etkinlikler kapsamında gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları’nın gerçekleştireceği gösteri uçuşları zaferin tarihi olan 27 Temmuz Salı günü saat 11:45’te başlayacak
Etkinliğe destek veren Milli Savunma Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir Ovası’ndaki Bafeus/Koyunhisar Muharebesi 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı ilk savaş olarak tarih kayıtlarına geçmiştir. Koyunhisar zaferi, Osman Gazi ve yiğitlerine ve de onların evlatlarına Bursa’nın Edirne’nin, İstanbul’un kapısını açmıştır. Bu büyük zaferin coşkusunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına gerçekleştirdiğimiz etkinliklere bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.
Program
Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu İzleme Noktası
Tarih: 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 11:45
Yer: İznik Yolu Belediye Tesisleri Önü
Aydoğdu Bey’i Anma Etkinlikleri Kapsamında Mevlidi Şerif Okunması
Tarih: 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 12:30
Yer: Koyunhisar Mahallesi Koyunhisar Cami

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