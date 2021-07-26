Türk Yıldızları Koyunhisar Zaferi için uçacak

Ünlü tarihçi Halil İnalcık’ın “Osmanlı Devleti’nin kuruluşu bu muharebeyle başlamıştır” dediği ve Osman Gazi’nin güçlü Bizans ordusunu çaresiz bıraktığı Koyunhisar(Bafeus) Zaferi’nin 719. Yıldönümü, Türk Yıldızları’nın Yenişehir semalarında gerçekleştireceği gösterileriyle kutlanacak.

Koyunhisar Savaşı’nda şehit düşen Osman Gazi’nin yeğeni Aydoğdu Bey’in de anılacağı etkinlikler kapsamında gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları’nın gerçekleştireceği gösteri uçuşları zaferin tarihi olan 27 Temmuz Salı günü saat 11:45’te başlayacak

Etkinliğe destek veren Milli Savunma Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir Ovası’ndaki Bafeus/Koyunhisar Muharebesi 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı ilk savaş olarak tarih kayıtlarına geçmiştir. Koyunhisar zaferi, Osman Gazi ve yiğitlerine ve de onların evlatlarına Bursa’nın Edirne’nin, İstanbul’un kapısını açmıştır. Bu büyük zaferin coşkusunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına gerçekleştirdiğimiz etkinliklere bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Program

Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu İzleme Noktası

Tarih: 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 11:45

Yer: İznik Yolu Belediye Tesisleri Önü

Aydoğdu Bey’i Anma Etkinlikleri Kapsamında Mevlidi Şerif Okunması

Tarih: 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 12:30

Yer: Koyunhisar Mahallesi Koyunhisar Cami

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