Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Bursaspor’da futbolcular, bu sabah en zorlu antrenmanını yaptı. Çalışma sonunda yeşilbeyazlı oyuncular, kendilerini yere bıraktı.

Sezon başı hazırlıklarının üçüncüetabını Bolu'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. İki grup halinde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ‘sahada kuvvet’ çalışmaları yapan yeşilbeyazlılar, son bölümde ‘dayanıklılık koşuları’ yaptı. Bu esnada oyuncuların oldukça zorlandığı gözlerden kaçmadı. Antrenman sonunda ise futbolcular kendilerini yere bıraktı. Bu arada sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edilirken, İsmail Can Çavuşluk takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.