Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden kahvaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden kahvaltı

İHA

Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden kahvaltı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yeni kurulan Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.
Yıldırım Belediyesi’nin açılış için gün saydığı Balaban Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen buluşmaya Ak Parti Bursa Milletvekili ve Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti Bursa Yıldırım Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İşkur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Yıldırım Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Nursen Sönmez Örde başta olmak üzere ilgili kurum müdürleri, Yıldırım kadın kooperatif başkanları ve yetkililer katıldı.
Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, yeni bir kooperatif kurulunca heyecanlandıklarını, her bir kooperatifin yeni bir başarı hikayesiyle ‘’Ben yapabilirim, sen de yapabilirsin’’ örneği olduğunu ifade etti. Bursa’nın Türkiye’ye emsâl teşkil ettiğini, Bursa’da çok güzel bir uyum olduğunu, kadınların azmi, disiplinli çalışması, heyecan ve çalışkanlığıyla çok güzel örnekler ortaya koyduklarını söyledi. Girişimci kadınların desteklenmesi için yaptıkları çalışmalara da işaret eden Gözgeç, 81 ilde ‘’Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbâli’’ buluşmalarını başlattıklarını, şu âna kadar yirmiye yakın ile gittiklerini, 3 Ağustos 2021’de de Bursa’da olacaklarını söyleyerek, kadınları bu buluşmaya davet etti.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Balaban’ın Yıldırım’ın güzelliğini yansıtan bir bölge olduğunu, Balaban Mesire Alanı açılışının arifesinde burada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. ‘’Yıldırım, Uludağ’ın eteklerinde, vadilerle bezenmiş bir yer. Aslında bu tanımın arkasında yatan sebeplerden biri de burasıdır. Biz bu güzellikleri ortaya çıkarmak adına çalışmalarımızı arttırıyoruz. Ağustos ayı içerisinde buranın açılışını yapacağız. Kent parklarıyla birlikte 1,5 milyon metrekare yeşil alanı Bursalı hemşehrilerimizle buluşturacağız’’ dedi.
Başkan Oktay Yılmaz, Balaban Mesire Alanı projesinin ortaya çıkmasına vesîle olan Balaban Mahallesi Kurucu Muhtarı Hasan Halit Acar’ı yâd ederek, hayatı boyunca yaptığı hizmetlerin çok değerli olduğunu, hatıralarını yaşatmaya gayret edeceklerini söyledi.
Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tahsis edecekleri binanın içinin yapımına da ağustos ayında başlayacaklarının müjdesini verdi. Kooperatif Başkanı Fatma Acar da yola çıktıkları ilk günden beri kendilerine destek veren misafirlerini Balaban'da ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek kooperatif bünyesinde kadın emeğinin değerlenmesi ve kadının adının en güzel şekilde duyurulması için çalışacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık
YEREL HABERLER Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık
Toplu taşımada tam entegrasyon
YEREL HABERLER Toplu taşımada tam entegrasyon
Bursa ve ilçelerinde ormanlara girmek 1 ay süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Bursa ve ilçelerinde ormanlara girmek 1 ay süreyle ...
Bursaspor yeni sezona ağır antrenmanlarla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bursaspor yeni sezona ağır antrenmanlarla ...
Deydinler Camii dualarla açıldı
YEREL HABERLER Deydinler Camii dualarla açıldı
Bursa'da olası orman yangınlarına karşı Özet Harekat timleriyle önlem alındı
YEREL HABERLER Bursa'da olası orman yangınlarına karşı Özet Harekat ...
Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi Yıldırım Belediyesi yaz spor okullarında sertifika heyecanı
YEREL HABERLER Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını ...
Bursa ormanları havadan ve karadan mercek altında Jandarma ormanları drone ve helikopter ile denetliyor
YEREL HABERLER Bursa ormanları havadan ve karadan mercek ...
İznik’te zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER İznik’te zehir taciri tutuklandı
Gürkan’dan Türkoğlu’na cevap: “İyi Parti’nin suç dediği milletle buluşmaları biz 19 yıldır gururla yapıyoruz”
YEREL HABERLER Gürkan’dan Türkoğlu’na cevap: “İyi Parti’nin suç ...
İMSİAD’dan Başkan Önder Tanır’a istişare ziyareti Andıç: “Kestel için işbirliğine hazırız”
YEREL HABERLER İMSİAD’dan Başkan Önder Tanır’a istişare ...
Özkan’dan Başsavcı Gümüş’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Özkan’dan Başsavcı Gümüş’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Dündar’a kardeş ziyareti Dündar: “Kosova ile tarihten gelen güçlü bağımız var”
YEREL HABERLER Dündar’a kardeş ziyareti Dündar: “Kosova ile tarihten ...
Konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 2,7 arttı Bursagaz, altı aylık doğal gaz tüketim verilerini açıkladı
YEREL HABERLER Konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 2,7 ...
BUÜ’lü akademisyenden küçükbaş hayvanlar için yeni aşı
YEREL HABERLER BUÜ’lü akademisyenden küçükbaş hayvanlar için yeni ...
Bursaspor transfer engelinin kaldırılmasında son düzlüğe girdi
YEREL HABERLER Bursaspor transfer engelinin kaldırılmasında son ...
Güneş lekelerinden kurtulmanın yolları
YEREL HABERLER Güneş lekelerinden kurtulmanın yolları
Mustafakemalpaşa’da çıkan orman yangına zamanında müdahale
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da çıkan orman yangına zamanında ...
Mudanya antika günleri başladı
YEREL HABERLER Mudanya antika günleri başladı
İnegöl'de yetki belgesi almayan mezarlıklarda işlem yapamayacak
YEREL HABERLER İnegöl'de yetki belgesi almayan mezarlıklarda işlem ...
Bu köpekleri besleyenler dikkat 14 Temmuz’dan önce tehlikeli ırk köpek besleyenlere kısırlaştırma ve kayıt zorunluluğu
YEREL HABERLER Bu köpekleri besleyenler dikkat 14 Temmuz’dan önce ...
Çalı Köy Filmleri Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Çalı Köy Filmleri Festivali başlıyor
Bursa’dan Türkiye’ye örnek mücadele
YEREL HABERLER Bursa’dan Türkiye’ye örnek mücadele
(Özel) Bursa’da korona virüs vak'aları yükselişe geçti Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Bursa’nın yüzde 65’inin ilk doz aşısı yapıldı"
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da korona virüs vak'aları yükselişe ...