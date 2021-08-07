Bursaspor’da hazırlıklar sabah antrenmanıyla devam etti

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, çalışmalarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla sürdü. Yeşilbeyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlıkları devam eden İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi. Bursaspor, sezonun ilk maçında Adanaspor ile evinde karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.