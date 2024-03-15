Bursa'da farklı şekillerde sarılmış sarıklardan oluşan Tac-ı Saadet Sergisi açıldı

Büyükşehir Belediyesince 98 yıl sonra yeniden inşa edilerek geçen sene hizmete açılan Mevlevihane'de açılan sergide, farklı şekillerde sarılmış sarıkların ve barındırdığı manaların yanı sıra hat, minyatür ve tezhip sanatına ait nadide eserler de yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.