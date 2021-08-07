Onur Şan İnegöl’ü salladı

İnegöllüler, İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen THM Çok Sesli Gençlik Korosu ve Onur Şan konseriyle muhteşem bir gece yaşadı. Aynı zamanda bir fidan kampanyasına dönüşen gecede, konsere katılan 605 kişi adına İnegöl Belediyesi fidan bağışında bulundu.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat etkinlikleri sürüyor. Her hafta birbirinden eğlenceli programların yer aldığı etkinlikler kapsamında Cuma akşamı İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Korosu ve sanatçı Onur Şan İnegöllülerle buluştu.

21.00’da amfi tiyatroda başlayan konserin ilk bölümünde İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Korosu sahne aldı. Solo ve koro şeklinde seslendirilen eserlerle adeta amfi tiyatrodaki vatandaşların kulaklarının pası silindi. Türkülerle vatandaşları diyar diyar gezdiren koronun genç sesleri, solo eserlerdeki başarılı performanslarıyla da alkış aldı.

Konserin ikinci bölümünde ise ünlü ses sanat Onur Şan sahne aldı. 1 saati aşkın süre sahnede kalan Onur Şan, seslendirdiği eserlerle kulakların pasını sildi. Amfi tiyatro sahnesinde coşku dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar Onur Şan ile unutulmaz bir gece yaşadı. Konser sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu da sahneye gelerek Onur Şan’a İnegöl’ü simgeleyen bir hediye takdim etti. Uslu, bu muhteşem konser için sanatçıya teşekkür etti.

Konser, eğlencenin yanı sıra anlamlı bir bağış kampanyasına da dönüştü. Ülkemizin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle İnegöl Belediyesi, konser öncesi yaptığı açıklamada programa katılan her vatandaş adına bir fidan bağışlanacağını duyurmuştu. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişinin alındığı amfi tiyatroda dağıtılan 605 bilet adına İnegöl Belediyesi 605 fidan bağışında bulundu.

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