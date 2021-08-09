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Kovalamacayla yakalanan 10 hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

DHA

Kovalamacayla yakalanan 10 hırsızlığın şüphelisi tutuklandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin yakaladığı hırsızlık şüphelisi Alican Ataman (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 10 hırsızlık suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı.
Olay, dün sabah saatlerinde İnegöl ilçesi, Metal Sanayi, 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Bölgedeki bir dükkanda bulunan bisikleti alan şüpheli esnaf tarafından yakalandı. Şüpheli bisiklete binip kaçmaya çalıştı, bölgedeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sanayi içerisindeki kovalamaca sonunda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin Yalova ve Bursa'da 10 ayrı hırsızlık suçundan aranan Alican Ataman olduğu tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-08-09 15:56:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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