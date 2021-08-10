Bursa'da kepçe ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Bursa'da yan yoldan gelen hafif ticari araç ile kepçenin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın BüyükorhanOrhaneli yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yoldan gelen Harun A. 16 N 6773 plakalı idaresindeki hafif ticari araç, Onur B. idaresindeki iş makinasına çarptı. Kazada ticari araç sürücüsü Harun A. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Harun A. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta büyük maddi hasar oluşurken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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