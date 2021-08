Büyükşehir desteğiyle Bursa’nın gururu oldular

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medyadaki desteği sayesinde Avrupa ve Afrika Şampiyonu olan Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT), Bursa'nın iftihar kaynağı oldu.

EcoMarathon Road to 2050 yarışmasında Avrupa takımları arasında dünya finalinde halk oylamasına kalan UMAKİT, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medyadaki destekleri sayesinde Road to 2050 yarışmasında Avrupa ve Afrika Şampiyonu oldu. Yarışmada derece elde eden topluluk, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UMAKİT ekibini aldıkları derece için tebrik etti. Başkan Aktaş, “Biz güçlü bir şehir ve güçlü bir ülkeyiz. Bizim vizyonumuzun geniş olması lazım. Katma değeri yüksek işler yapmalıyız. Sizin şu anda genç olarak yaptığınız bu çalışmalar çok değerli. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarınız için de başarılar dilerim. Ülkenize ve şehrinize güvenin” dedi.

UMAKİT Başkanı Adem Karaketir, verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 30 kişilik bir ekip olduklarını ve yenilenebilir enerji konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karaketir, “2021 yılında Avrupa ve Afrika Emniyet Şampiyonu Ödülü’nü aldık. Sürdürülen ‘Sanal Lig’ süreci vardı. Bu ilerleyen süreçte ise Avrupa Afrika Road to 2050 şampiyonu olduk. Bu maraton sürecinde geliştirdiğimiz proje halk oylamasına kaldı. Biz de Büyükşehir Belediyesi’nden destek istedik. Sosyal medyada bizlere destek sağladılar ve Avrupa Şampiyonu olma başarısını gösterdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.