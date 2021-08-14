Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSA'da konser veren Cem Adrian, "Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu. Bu geceyi en güzel hatıralarıma yazacağım" dedi. 2 saat sahnede kalan Adrian, konsere jatılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

59. Uluslararası Bursa Festivali'nde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Cem Adrian, konser verdi. Şarkılara ve türkülere getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen Adrian, dinleyicilerini 'Sen Benim Şarkılarımsın' ile selamladı. Kendi şarkılarının yanı sıra, sevilen türkülerini de seslendiren Adrian'a, repertuarının bir bölümünde şarkıcı Melis Sökmen eşlik etti. İkilinin, 'Gemiler' düeti, ilgi görürken, alanı dolduran binlerce kişi şarkıya eşlik etti. Adrian'ın 'Sen Gel Diyorsun' ve 'Ben Seni Çok Sevdim' adlı şarkılarında dinleyiciler duygusal anlar yaşadı. 'Uzun İnce Bir Yoldayım' ve 'Sarı Gelin' gibi türküler ise hep bir ağızdan söylendi.

Alanı dolduranlara teşekkür eden Adrian, "Birbirimizi çok özledik. Gerçekten, şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu. O kadar içten söylüyorsunuz ki" dedi.

Bursa ile ilgili bir anısını da konsere katılanlarla paylaşan Adrian, "2005 yılında Bursa'daki ilk konserimde 20 kişi vardı, ilk imza günüme kimse gelmedi. O zamanlar, garsonlar peçeteyle imza almıştı. Bu geceyi en güzel hatıralarıma yazacağım" diye konuştu.

2 saat sahnede kalan Adrian, alkışlar eşliğinde programını tamamladı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-14 03:40:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.