Tiyatro tutkunları Osmangazi’de buluşacak

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Tiyatronun geniş kitlelere yayılması için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, bünyesinde açtığı Tiyatro Okulu ile yeni döneme merhaba diyor.

Osmangazi Belediyesi, salgın sebebiyle bir süredir ara verdiği Tiyatro Okulu’na 4 Eylül Cumartesi günü yeniden başlayacak. Sahne tozunu yutmak isteyen tiyatro tutkunları, Soğanlı Kültür Merkezi’nde buluşacak. Bursa Devlet Tiyatro Oyuncusu Kübra Tüzgün eğitmenliğinde gerçekleşecek okul ile tiyatro dünyası yeni yetenekler kazanacak.

Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu’ndan 17 ile 25 yaş arası vatandaşlar, drama kursundan ise 6 ve 13 yaş arası çocuklar faydalanacak. Kursa kayıt yaptırmak isteyen sanatseverler, 27 Ağustos Cuma gününe kadar başvuru yapabilecek.

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