Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü

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Bursaspor, Pazartesi akşam saat 20.30’da deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmandaBüyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Ali Aközgözetiminde gerçekleşen idman 1 saatsürdü. Isınmahareketleriyle başlayan antrenman salonda kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Bursaspor,akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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