Zeytinlikteki ölümde, çakmak gazı zehirlenmesi şüphesi



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, girdiği zeytinlikte fenalaşıp yaşamını yitiren 15 yaşındaki F.E.'nin biri elinde, ikisi ise yakınında 3 çakmak gazı tüpü bulunduğu belirtildi. F.E.'nin çakmak gazından zehirlendiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Asude Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşı A.T ile gittiği zeytinlikte fenalaşan F.E.´yi gören mahalleli, yardıma koşup, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde F.E.´nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine yapılan incelemede, F.E.'nin elinde ve yakınında 3 çakmak gazı tüpü bulundu.

Çakmak gazından zehirlendiği tahmin edilen F.E.'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Polis, arkadaşının fenalaştığını görünce kaçtığı belirlenen A.T.´yi yakaladı. A.T. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şubesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-08-25 16:37:27



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