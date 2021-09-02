Polisten kaçan şüphelilerin akaryakıt istasyonundaki kadına çarpması kamerada 



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Ö.'ye (24) çarptı. İrem Ö. ağır yaralanırken, toplam 31 suç kaydı bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahte plakalı otomobille Alemdar Mahallesi'nde ilerledikleri belirlenen İ.K. ve Ü.B., bölgede devriye görevi yapan motosikletli polis timlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerden bir süre kaçan şüpheliler, İzmir Yolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonunun girişinde yaya olarak bekleyen İrem Ö.'ye çarptı. Kazada otomobil ile demir korkuluk arasında sıkışan İrem Ö., akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ağır yaralanan İrem Ö., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından çevredekilerin tepki gösterdiği otomobildeki iki kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; İrem Ö.'nün İzmir Yolu Caddesi'nde beklediği sırada otomobilin genç kadına çarptığı görüldü.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerden İ.K.'nın 6, Ü.B.'nin ise 25 suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, otomobilde yapılan adamada ise 2 farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-09-02 23:47:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.