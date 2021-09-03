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Bu çekler kırtasiye esnafına can suyu olacak Sadece kırtasiye ürünlerini satan iş yerlerinde geçerli olacak çekler öğrencilere dağıtılıyor

İHA

Bu çekler kırtasiye esnafına can suyu olacak Sadece kırtasiye ürünlerini satan iş yerlerinde geçerli olacak çekler öğrencilere dağıtılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bakkal, ayakkabıcı ve hazır giyimcilerin ardından şimdi de kırtasiyeciler için yeni bir destek paketini devreye alıyor. İhtiyaç sahibi 20 bin aileye verilecek 150’şer liralık eğitim destek çekleriyle hem kırtasiyeci esnafı kazanacak, hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü gülecek.
‘Öğrenciye de, esnafa da tam destek' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası arasında protokol imzalandı. Proje dahilinde ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 150’şer liralık Kart16 eğitim destek çeki dağıtılacak ve bu çekler sadece odaya kayıtlı kırtasiyecilerde geçerli olacak. Kırtasiyeci esnafına toplam 3 milyon TL’lik bir sıcak para akışı sağlanacak. Proje sayesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler de kendi tercih ettikleri ürünleri alma imkânına kavuşacak. Proje, pandemide uzaktan eğitim sürecinde iyice dar boğaza giren kırtasiyeci esnafı için can suyu olacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da insanların gerçekten hayatına dokunan, faydası olan işler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Devletten alınan güç ve kendi imkânları ile halkı kucaklamak zorunda olduklarını dile getiren Alinur Aktaş, “Bu dönem özel bir dönemdi. Para kazanıp, yatırımlar yapmanın, ihracatları artırmanın dönemi değildi. Ayakta kalma dönemiydi. Çok sert tedbirler vardı, gerçekten ekonomiyi de, piyasaya da çok ciddi manada etkiledi. Biz dün de esnafın yanındaydık, bugün de yanındayız. Allah ömür verdiği sürece de hep yanında olacağız" dedi.
Kırtasiyeciler ise, "Vatandaşlarımız bize çekleri ile müracaat ediyor, biz de istedikleri ürünleri onlara veriyoruz. Bu çeklerin zincir marketlerde değil de bizim gibi kırtasiye mağazalarında kullanılması bizi çok memnun etti. Bu durum bizim için can suyu olacak. Bu anlamlı projeden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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