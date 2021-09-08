Şampiyon voleybolcu Karacabey Belediyespor’da

2. Lig'de mücadele veren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, Plaj Voleybolu Milli Takım’ının senelerdir formasını terleten Volkan Göğtepe ile anlaşmaya vardı.

2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, kariyeri başarılarla dolu olan milli voleybolcu Volkan Göğtepe’yi 1 yıllığına kadrosuna dahil etti. Karacabey Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Mustafa Cengiz, “Bu yıl playoff için iddialı bir ekip oluşturduk. Transferimizi de bu doğrultu da yaptık. Transferimiz her iki taraf içinde hayırlı olsun” dedi.

World Tour Challenger Turnuvası'nda gümüş madalya, World Tour Grand Slam Turnuvası'nda 5.lik, World Tour Open Turnuvası'nda 5.lik, Avrupa Şampiyonası Master Turnuvası'nda ikincilik ve üçüncülük, Avrupa Şampiyonası Satellite Turnuvası'nda bir ikincilik ve bir üçüncülük, 2 defa Balkan Şampiyonası birinciliği, bir defa da Balkan Şampiyonası ikinciliği ve bunun gibi birçok uluslararası başarıya imza atan Volkan Göğtepe, Türkiye’de ise etap birincilikleri ve ikincilikleri, yaz serilerinde 4 defa Türkiye şampiyonluğu, bir defa Plaj Voleybolu Kış Ligi birinciliği ve 2 sezon da Plaj Voleybolu Kiş Ligi İkinciliği gibi birçok başarıya imza attı. Smaçör mevkiinde oynayan Volkan Göğtepe, 34 yaşında ve 1.90 boyunda.

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