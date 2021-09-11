Bursaspor’dan ayrılan Özer Hurmacı boşta kaldı

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Bursaspor’da iki sezon forma giyen Özer Hurmacı, yeşilbeyazlı takımın sözleşme uzatmaması sonrası kulüp bulamadı.

Bursaspor’da 20192020 ve 20202021 sezonlarında forma giyen Özer Hurmacı, yeşilbeyazlı takımdan ayrıldıktan sonra takım bulamadı. 35 yaşındaki futbolcu, Bursaspor formasıyla 45 maça çıkmış ve 6 gol, 4 asistlik performans göstermişti. Bursaspor Kulübü’nün yeni sezonda düşünmediği tecrübeli oyuncu, transfer döneminde beklediği teklifleri alamayınca boşta kaldı. 100 bin Euro’luk piyasa değeri olan Özer Hurmacı’nın gelecekle ilgili nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

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