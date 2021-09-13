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Starwood'dan “Büyük patron emekli oldu, yuvaya dönebilirsiniz” ilanı İş adamı Mehmet Yıldız, üç sene evvel "Bu deliyle çalışmak istiyorsanız buyurun" diye ilân vermişti

İHA

Starwood'dan “Büyük patron emekli oldu, yuvaya dönebilirsiniz” ilanı İş adamı Mehmet Yıldız, üç sene evvel "Bu deliyle çalışmak istiyorsanız buyurun" diye ilân vermişti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yayın yapan mahalli gazetelerde bugünlerde sunta devi Starwood'un verdiği ilginç ilan yayımlanıyor.
‘Starwood yuvaya dönüş’ başlığı altında yayımlanan ve görenlerin şaka sandığı ilânda, “Sayın ilgililerin dikkatine. Büyük patronumuz emekli oldu, artık gelip gitmesi nadir. Geçmişte olanları, hepsini geride bırakıp, şirket prensiplerine uygun olan eski çalışanlarımızı yeniden davet ediyoruz. Starwood’da daha önce çalışmış, muhtelif sebeplerden dolayı iş yerimizden ayrılmış veya emekli olmuş bütün eski çalışma arkadaşlarımızı yeniden bizimle birlikte çalışmak üzere eski yuvalarına davet ediyoruz. Daha önce bizimle çalışmış, 10 Ağustos 2021 tarihinden evvel iş yerimizden ayrılmış herkes başvurabilir. Bu uygulama bir kereye mahsus yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. Okuyanların şaşırdığı yarım sayfa ebadındaki ilân firmanın mevcut yönetimi tarafından verildi. İlânda adı geçen büyük patron ise oğlu Hüseyin Yıldız ile birlikte şirketi yöneten Starwood Orman Ürünleri’nin kurucusu, sahibi, İnegöllü iş adamı Mehmet Yıldız.

Üç sene evvel de "Bu deliyle çalışmak istiyorsanız buyurun" diye ilân vermişti
Hayırsever Mehmet Yıldız, 3 yıl önce üniversite öğrencileri için bir ilân yayımlayıp dikkatleri üzerine çekmişti. Yayımladığı ilânla üniversite mezunlarını iş vermek için davet ettiğini açıklayan Mehmet Yıldız, ilânda şu ifadelere yer vermişti:
"Sayın üniversite mezunu arkadaşlarım. Bir ağabey olarak size yazıyorum. Sizleri iş yerimizde görmek istiyorum. Sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Ben Mehmet Yıldız, ben akıllı adam değilim. Ben yeniliği seven adamım. Hiç kimse benim ne yapacağımı bilemez. Ben bir çığır açmak istiyorum, bir iz bırakmak istiyorum. Bu deli adam ile çalışmak istiyorsanız buyurun gelin, birlikte konuşalım, dertleşelim, biz de size iş verelim. Her bölümden arkadaş alırız. Üniversite mezunu olan herkesi alırız. Beni dinledikten sonra kararınızı siz verin. Bu deli adam sizi davet ediyor. Bu davet üniversite mezunları içindir.”
Babasının 3 yıl önce yayınladığı ilanın ardından babasının izinden giderek büyük patronun emekli olduğunu yine bir gazete ilanı ile bildiren Hüseyin Yıldız, babasıyla anlaşamayıp işten ayrılmak zorunda kalan firma çalışanlarını geri getirebilmek için harekete geçti.
Starwood firmasının kurucusu Mehmet Yıldız, hayırsever bir iş adamı olarak tanınıyor. Son olarak İnegöl Millet Bahçesi'nin yapımını, tarihi Sultanahmed Camii'nin restorasyonunu üstlenen Mehmet Yıldız, 30 milyon dolar bütçe ile İnegöl’de Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü’nü yaptırdı. Mehmet Yıldız, Bafra’da eğitim gördüğü ortaokulu restore ettirip eğitime kazandırdı.
4 nesildir orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Yıldız ailesinin şirketlerinden biri olan Starwood ise, her geçen yıl büyüyen üretim kapasitesi ve yeni yatırımlarıyla Türkiye’nin en büyük sanayi şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’de tek çatı altında en yüksek hacimde levha üretimi yapan şirket, İnegöl’de 290 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 520 bin metrekare alanda üretim yapıyor. Firmanın Gürcistan’daki tesisi de 50 bin levha/gün kapasite ile çalışıyor. Türkiye genelinde kendi adına çok sayıda yapı marketi de faaliyet gösteriyor.

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