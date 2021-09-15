Mustafakemalpaşa’da, kurtuluş coşkusu Buray ile taçlandı Mustafakemalpaşalılar Buray, şarkılarıyla coştu Buray'dan kurtuluş coşkusu

Ünlü sanatçı Buray, Mustafakemalpaşa'da verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Mustafakemalpaşa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde söz ve besteleriyle müzikseverlerin gönlünde taht kuran sanatçı Buray, Adnan Menderes Meydanında sahne aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli etkinliklere sahne olan kurtuluş günü etkinlikleri binlerce müzikseverin coştuğu Buray konseri ile taçlandı.

Seyircilerin büyük alkışlarıyla sahneye çıkan ünlü sanatçı, müzik dolu geceye Aşk Bitsin' şarkısıyla başladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Buray kendi bestelerinin yanı sıra Türk Müziğinin efsaneleri Barış Manço ve Neşet Ertaş gibi isimlerin de unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Sahne performansıyla göz dolduran sanatçının şarkılarına binlerce kişilik hayran korosu eşlik ederken Belediye Başkanı Mehmet Kanar da konseri seyircilerin arasında izledi. Başkan Kanar, müzik ziyafeti dolayısıyla alkış yağmuruna tutulan Buray’a çiçek ve tablo hediye ederek, Mustafakemalpaşalılara yaşattığı güzel konser gecesi için teşekkür etti.

Kurtuluş coşkusu yaşanıyor

Mustafakemalpaşa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Etibank Parkından kortej yürüşü ile başlayan kutlama programının ardından Heykel meydanında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Şehitlikte devam eden törende dualar okunarak şehitler anıldı.

Şeyh Müftü Cami'nde şehitler için okutulan mevlidi şerif programıyla da dua edildi. Törene; Mustafakemalpaşa Kaymakam vekili Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Garnizon Komutan Vekili Personel Kıdemli Üstçavuş İsmet Çağrı Ceviz, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte gaziler ve şehit yakınları katıldı.

14 Eylül tarihinin Türkiye üzerinde kirli emelleri olan emperyalistlerin ve onun şımarık işbirlikçilerinin hayal kırıklığına uğradığı önemli bir gün olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Savaş yılları, eşkıyanın cirit attığı, insanların malına, mülküne, hanesine, ırzına, her şeyine musallat olduğu kap kara günlerdi. Vatansever Türk insanının cepheden cepheye koşmasını fırsat bilen bu hainler, Yunan eşkıyası ile birlik olup akla hayale gelmez eziyetler yapmışlardı. Tam 26 ay boyunca soygunculuk, gasp, adam öldürme gibi birçok tecavüzler yapan Yunanlılar ve işbirlikçileri 30 Ağustos hezimetiyle geldikleri gibi gitmek zorunda kalmışlardır. Gitmenin Yunancasını en iyi bilen, gören ve yaşayan yine bu topraklar olmuştur. Karapınar, Kosova, Adaköy, Taşköprü, Eski mezarlık, Demirdere ve Paşalar’ı yakıp yıkmışlar, tarlaları, mahsulleri ateşe vermişlerdir. 14 Eylül günü 33. Süvari Alayının 7. Bölük Komutanı Sabri Bey’ in komutasındaki Türk Askeri ilçemize geldiğinde sokaklar caddeler bayram havası içinde “Devlet zamanımızı” kutlamıştır. Bu aziz millet için “Devlet zamanı” demek; hürriyet demektir, özgürlük demektir, ezan demek, bayrak demektir. Bu zaferlerin baş mimarı olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizim için ayrı bir yeri vardır.14 Eylül’den 100 gün sonra 24 Aralık 1922 günü bu şehrin adı “Mustafakemalpaşa” olarak değiştirilmiştir. Ve bendeniz naçizane bir belediye başkanı olarak bu vefalı şehre hizmet etmekten Allah’a şükrediyorum. Ülkemizin ve Mustafakemalpaşa’mızın kurtuluşu için mücadele eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şühedamızı ve gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum.” dedi.

Geleneksel ikram

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından bu yılda Bursaİzmir Karayolu’ndan geçen yolculara Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı ikram edildi. 14 Eylül Kurtuluş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve eski bir gelenek olan tatlı dağıtımında, yoldan geçen araçlar ekipler yardımıyla durdurularak yolculara tatlı ikramında bulunuldu. Sürpriz ikram karşısında memnuniyetlerini belirten yolcular, Mustafakemalpaşa’nın kurtuluşunu kutlamayı da ihmal etmedi.

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