Frutti Extra Cup: ALBA Berlin: 101 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 92

Frutti Extra Cup’un üçüncü günü son maçında ALBA Berlin ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi. Maçı 10192 ALBA Berlin kazandı.
Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Duhan Köyiçi xx, Çağrı Hekimoğlu
ALBA Berlin: Maodo Lo xx 13, Jaleen Smith x 6, Malte Delow xxx 16, Marcus Per Eriksson xxx 21, Jonas Mattisseck x 0, Tim Schneider x 7, Marc Christoph Tilly xx 8, Louis Olinde xx 10, Luke Sikma xx 8, Stefan Peno x 0, Tamr Blatt x 3, Yovel Zoosman xx 9
Başatrenör: Israel Gonzalez
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Jeremy Mayhew Hollowel x 7, Adam Terrell Smith xxx 20, Zwecyl Davonte xx Upson xx 9, Emircan Koşut x 4, Serkan Menteşe x 0, Yiğitcan Turna x 3, Rihards Lomazs xxx 22, Hakan Yapar xx 11, Thomas Akyazılı x 5, Nathan Michael Sestina xx 11
Başatrenör: İnanç Koç
1. Periyod: 3821 (ALBA Berlin lehine)
Devre: 5548 (ALBA Berlin lehine)
3. Periyod: 7568 (ALBA Berlin lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.