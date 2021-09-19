Bursa'da en güzel üzümler yarıştı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Karabalçık Üzüm Festivali’nde Türkiye’nin en iyi üzümleri yarıştı. 5 farklı kategoride gerçekleşen yarışmada, jüri birbirinden lezzetli üzümleri değerlendirirken bir hayli zorlandı.

Bursa ovasının bereketli topraklarından çıkan ürünler, Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği festival ve farklı etkinliklerle tüm dünyaya tanıtılıyor. Üreticinin alın terinin hak ettiği değeri bulması amacıyla geçen hafta Ovaakça Siyah İncir Festivali’ni gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, bu hafta ise vatandaşları Türkiye’nin en kaliteli ve lezzetli üzümlerinin yetiştiği Karabalçık Mahallesi’nde düzenlenen Üzüm Festivali’nde buluşturdu.

Mehter takımı ve halk dansları gösterileriyle başlayan festivale; AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Cem Kürşad Hasanoğlu, Halil Döner, Yunus Şahin ve Erkan Albayrak, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Zakir Öztaş, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, TRT Sanatçısı Mehsem Özşimşir de seslendirdiği şarkılarla alanı dolduran kalabalığı coşturdu.

Festivalin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, belediye olarak düzenledikleri festivaller ile Bursa’nın tarımsal değerleri olan ürünleri tüm dünyaya tanıttıklarını söyledi. Geçen hafta Ovaakça Siyah İncir Festivali’ni düzenlediklerini hatırlatan Hasanoğlu, “Bu festivalleri, çevre köylerimizin eşsiz ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak ve üreticilerimize destek olmak için düzenliyoruz. Biz biliyoruz ki, çiftçimiz Bursa’nın yüz akı, bel kemiği, ülkemizin efendisi. Üreticilerimiz, alın teriyle yetiştirdikleri üzüm, incir, şeftali ve armut ile sadece Bursa’da değil Türkiye’de hatta yurt dışında bizi temsil ediyor. Osmangazi Belediyesi olarak kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Köylümüz, çiftçimiz şehir konforu içerisinde köyünde yaşasın istiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak sadece asfalt döküp, çevre temizliği yapmıyoruz. Kırsalda köylümüze destek olurken, kültürel ve sosyal etkinlikler de düzenliyoruz. Aynı zamanda devasa yatırımlarla modern bir şehri ortaya çıkarıyoruz” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Osmangazi Belediyesi’nin Bursa tarımı adına iki haftadır önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Bursa’mızda, Osmangazi’mizde tarım alanında marka değeri olan ürünlerimiz var. Bursa’mız, dünyanın her yerinde market raflarında tarımsal ürün noktasında inciri, üzümü, şeftalisi ve zeytini ile fazlasıyla yer buluyor. Bu başarı, özellikle son yıllarda tarımsal altyapının güçlenmesinin ve çiftçimizin daha fazla kazanmasının sonucudur. Bursa olarak son 19 yılda tarımsal üretimi 5 kat arttırdık. Aynı topraklardan 5 kat daha fazla ürün aldık. Bundan dolayı tarım alanında gayret gösteren, alın teriyle üreten çiftçimizin yanında olan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı kutluyorum” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de Karabalçık Üzüm Festivali’nin coşkuyla gerçekleştiğini belirterek, “Bu festivalin Bursa’mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu festival, Bursa’mızın verimli topraklarından çıkan bu güzel ürünün tüm Türkiye ve dünyada tanıtımına katkı sağlayacaktır. Başta üreticilerimiz olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım İl Müdürü Hamit Aygül de yaptığı konuşmada üzümün ülkemizin asli ürünlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, “Karabalçık Mahallemiz de tarım açısından çok önemli bir mahallemiz. Bu bölgedeki üreticilerimizin Bursa tarımına önemli katkıları olmaktadır. Amacımız, el birliğiyle Bursa’yı Türkiye’nin olduğu gibi dünyanın da en önemli tarımsal merkezlerinden biri haline getirmek. Bu hedef doğrultusunda Osmangazi Belediyemiz ile özel projelerimiz var. Çarşamba Pazar Park’ta kurduğumuz Çiftçi Pazarı bunlardan biri. Tarıma her zaman destek veren Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Karabalçık Mahalle Muhtarı Ayhan Akın da, festivalin üreticiye büyük moral verdiğini ve kendilerine teşvik olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Karabalçık Üzüm Festivali’nde yarışmaya katılan üzümler; kabuk ve renk kalitesi, tane şekli ve dolgunluk, salkım uzunluğu ve sıklığı, tane gelişimi ve olgunluk, hastalık zararlı etkisi, koku ve tat olmak üzere 7 farklı konuda değerlendirmeye alındı. Yarışma sonunda dereceye giren üreticiler, Osmangazi Belediyesi tarafından çeşitli para ödülleri ile ödüllendirildi.

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