Yamaç paraşütünde dostum farkı

Türkiye Yamaç Paraşütü 2021 Hedef Şampiyonası 4. Etap yarışmasında İnegöl Belediyesi DOSTUM takımı adına yarışan Kemal Kumral genel klasmanda 3’üncü oldu. Kulüp sıralamasında ise DOSTUM takımı 2’ncilik kürsüsüne çıktı.

Türkiye Yamaç Paraşütü 2021 Hedef Şampiyonası 4. Etap yarışması 1719 Eylül tarihlerinde Burdur’da gerçekleştirildi. Şampiyonanın 4. Etabında İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Yamaç Paraşütü takımı da katıldı. DOSTUM adına şampiyonada; Kemal Kumral, Anıl Doruk, Yılmaz Bedir ve antrenör İbrahim Dinçer yer aldı.

Zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonada İnegöl Belediyesini temsil eden DOSTUM sporcusu Kemal Kumral, genel klasman kategorisinde 3’üncü olarak kürsüde yerini aldı. Kumral, kupayı İnegöl adına kaldırdı. Kulüpler klasmanında da DOSTUM takımı 2’ncilik kürsüsünde yerini alarak çok az puan farkıyla birinciliği kaçırdı.

Şampiyona sonucunda Genel Klasmanda, Bursa adına yarışan Kerem Dinçer 1’inci oldu. Adana’dan Mustafa İri 2’nciliği elde ederken, DOSTUM sporcusu Kemal Kumral ise sıralamada 3’üncü sırada yer aldı. Kadınlar klasmanında da, 1. Kayseri’den Özlem Bağ, 2. Erzincan’dan Kübra Cengiz, 3’üncü Bursa’dan Aleyna Özel oldu. Kulüpler sıralamasında 1’inci Adana Hava Sporları Kulübü olurken, 2’nci İnegöl Belediye Spor Kulübü Dostum takımı oldu. 3’üncülüğü ise Bursa Gökyüzü Hava Sporları Kulübü elde etti.

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