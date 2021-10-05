Yıldırım’dan amatör spor kulüplerine malzeme desteği

İlçeye yeni spor tesisleri kazandıran Yıldırım Belediyesi, amatör spor kulüplerini de destekliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Amatör Spor Haftası’ dolayısıyla, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen amatör spor kulüplerine destek programına katıldı. Yıldırım Belediyesi tarafından ilçede faaliyet gösteren 45 spor kulübüne malzeme desteği verilen programa, Başkan Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Yıldırım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, AK Parti Yıldırım İlçe başkanı Ali Erbay, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Yıldırım Kulüpler Birliği Başkanı Çetin Yıldız ve spor kulüplerinin yöneticileri katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, Yıldırım’da sporu ve sporcuyu her daim desteklediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerimiz; sporun tabana yayılması, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve spor kültürünün oluşması açısından çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Bizler de, amatör spor kulüplerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. Tesis noktasında, ulaşım hizmeti noktasında, malzeme desteği noktasında, turnuva ve organizasyon düzenlenmesi noktasında kulüplerimizin yanında oluyoruz. Bu kapsamda bugün 45 spor kulübümüze, eşofman takımları, futbol topları ve çantalardan oluşan malzeme desteği sağlayacağız. Sporcularımızın, dağıtımını gerçekleştireceğimiz malzemeleri güle güle kullanmasını diliyorum. İnşallah spora, sporcuya ve kulüplerimize desteklerimiz bundan sonra da artarak sürecek” dedi.

Yıldırım’da herkesi sporla buluşturmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. Bursa’nın en büyüğü olan ‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ilçemize kazandırırken, ‘Ulus Kadın Spor Merkezi’ni de Yıldırımlıların hizmetine sunduk. ‘Fidyekızık Spor Tesisi’ni 2 Milyon TL’lik bir yatırımla yeniledik. ‘Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’mizi yenileyerek, modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü ‘Mimar Sinan Spor Tesisi’mizi ise donanımlı bir spor kompleksine çeviriyoruz. ‘Sıracevizler Pazar Alanı’na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonları yer alacak. ‘Akçağlayan Spor Sahası’, ‘Yiğitler Spor Sahası’ ve ‘Beyazıt Halı Sahası’ da yine 2 yıllık süreçte ilçemize kazandırdığımız spor yatırımları arasında yer alıyor. İnşallah yakın zamanda, Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Yıldırım’da sporu tabana yayacağız” sözlerini aktardı.

2 yılda 76 bin 553 vatandaş sporla buluştu

Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım’ı sporda marka yapmak için gayretlerinin karşılığını aldıklarını ifade etti. Göreve geldiği günden bu yana toplamda 76 bin 553 vatandaşı sporla buluşturduklarını vurgulayan Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak, 2021 yılı itibariyle 3 bin 280 lisanslı sporcumuz var. 2 yılda; ‘Yaz ve Kış Spor Okulları’nda 16 farklı branşta 35 bin 940 çocuğumuza, ‘Cimnastik Okulları’nda 10 bin 115 çocuğumuza, ‘Kadın Spor Merkezleri’nde 23 bin 672 kadınımıza spor eğitimi hizmeti verdik” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın genç potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Kaymakam Adem Yazıcı, “Yıldırım’da sadece okul çağında olan 130 bin çocuk ve gencimiz var. Bu çok büyük ve önemli bir potansiyel. Yıldırım Belediyesi hayata geçirdiği çalışmalarla bu gençlere dokunuyor. Ben çocuklarımıza gençlerimize önemli destekler veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Oktay Yılmaz’ın spora büyük önem verdiğini vurgulayan Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Başparmak ise, “Başkanımız sporu hem seviyor hem de destekliyor. Böyle bir Başkan’a sahip olduğumuz için mutluluk duyuyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Yıldırım Belediyesi tarafından 45 spor kulübüne malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

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