Nilüfer, tiyatro maratonuna hazır

Nilüfer Kent Tiyatrosu, seyirciye 15 kısa oyunun arka arkaya sahneleneceği 8 saatlik bir tiyatro “Maraton”u yaşatacak.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun yeni sezonda açık havada hayata geçirdiği “Vur Yağmala Yeniden” kısa oyunlar projesi, 9 Ekim 2021 Cumartesi günü yapılacak ve 8 saat sürecek olan bir tiyatro maratonuyla devam ediyor.

5 episod halinde sahneye hazırlanan projede bugüne kadar 15 günlük periyodlar hâlinde toplam 15 kısa oyun sahnelendi. Her episodun farklı bir yönetmen tarafından yönetildiği “Vur Yağmala Yeniden” projesinde; 5 episodda yer alan bütün kısa oyunlar arka arkaya oynanacak. 9 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de başlayarak, kahve molaları ve yemek arasıyla birlikte yaklaşık 8 saat sürecek olan “Maraton”, Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularının yanı sıra, Bursalı tiyatroseverlere de farklı bir deneyim yaşatacak.

Nilüfer Belediyesi, Balat Atatürk Ormanı’nda oluşturulan “Ormandaki Kulübe”de sahnelenen oyuna seyirciler için ulaşım imkânı da sağlıyor. Bu amaçla 9 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da BursaRay Emek Metro İstasyonu’ndan servis kaldırılacak ve oyun sonrası izleyiciler Küçük Sanayi ve Kent Meydanı dolmuş duraklarına bırakılacak.

Pandemi kuralları gereği mesafeli oturma düzeninin uygulandığı açık hava sahnesine girişte, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden; aşı kartı, geçirilmiş hastalık ve son 48 saat negatif PCR testi kontrolleri yapılıyor. İzleyicilerin telefonlarına HES uygulamasını indirmesi gerekiyor. İkinci doz aşısının üzerinden 15 gün geçmemiş olan izleyicilerin alana girebilmesi için negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etmeleri gerekiyor.

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