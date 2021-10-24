Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Acar: “Diğerlerine göre değil, değerlerimize göre sendikacılık yapıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Acar: “Diğerlerine göre değil, değerlerimize göre sendikacılık yapıyoruz”

İHA

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Acar: “Diğerlerine göre değil, değerlerimize göre sendikacılık yapıyoruz”

EğitimBirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Diğerlerine göre değil, değerlerimize göre sendikacılık yapıyoruz. Anadolu’nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden, milletle hiçbir zaman çatışmayan, karşı karşıya gelmeyen, derdi ve davası olan, yeniden güçlü medeniyet idealiyle yürüyen bir sendikal hareket olarak istikametimizi hiç kaybetmedik hamdolsun” dedi.
EğitimBirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, teşkilat buluşmalarını sürdürüyor. Gürsu, İnegöl, Yenişehir, Orhangazi ilçelerinde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Acar’a Gürsu’da Osman Aykul, İnegöl’de Sinan Aktaş, Yenişehir’de Hüseyin Acet, Orhangazi’de ise Selahattin Siyambaş ve yönetimleri eşlik etti. Ziyaret ve toplantılarda eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Acar, toplu sözleşme sürecinde elde edilen kazanımlara da vurgu yaptı. Kamu sendikacılığında 1992 yılından bugüne zorlu yollardan geçerek gelindiğini belirten Acar, “Bugün Bursa’mızda 12 bin 500, Türkiye genelinde 430 bin EğitimBirSen üyemiz ve Bursa’mızda 35 bin, Türkiye genelinde ise 1 milyonu aşan MemurSen üyemizle örgütlülüğümüzle zorlukları birlikte aşıyoruz. Sendikacılığı yeniden tanımlayan ve konumlayan, sendikacılığa yeni bir soluk getiren güçlü bir teşkilatız. Diğerlerine göre değil, değerlerimize göre sendikacılık yapıyoruz. Anadolu’nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden, milletle hiçbir zaman çatışmayan, karşı karşıya gelmeyen, derdi ve davası olan, yeniden güçlü medeniyet idealiyle yürüyen bir sendikal hareket olarak istikametimizi hiç kaybetmedik hamdolsun” diye konuştu.

“Meslek kanununun eksikliği hukuki boşluğa sebebiyet veriyor”
Acar, öğretmenlik mesleğinin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi gerektiğini belirterek, “İnsanlığın kadim mesleklerinden öğretmenlik, beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması konusunda rehber ve rol modeldir. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi gerekmektedir. Meslek kanununun hala çıkarılmamış olması hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur. Bu yüzden öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kariyer mesleği niteliği taşıyan; öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek meslek kanunu bir an önce çıkarılmalıdır” dedi.
6. dönem toplu sözleşmesiyle 134 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinin 400 TL’ye çıkarılmasını sağlayarak örgütlü olmanın değerini artırdıklarını vurgulayan Acar şöyle devam etti:
“Bu toplu sözleşmeyle okul öncesi ve sınıf öğretmenine, atölye şefliği görevi verilen öğretmenlere iki saat şube sorumluluğu ücretinin ödenmesi, RAM’larda özel eğitim öğretmenlerine ek ders ücretlerinin 15 saatten 18 saate çıkarılması, yaygın eğitim kurumlarında nöbet ücreti ödenmesi, eğitime hazırlık ödeneğinin artırılması, belletici görevi verilen öğretmenlere ilave artış sağlanması ve belletici görevinde de sınırın yükseltilmesi, ilave olarak yöneticilerin aylık ders ücret sınırının 56 saatten 64 saate çıkarılması, pansiyonlu okullardaki yöneticilere de belletmenlik ücretinin verilmesi, müdür ve müdür başyardımcılarının ilave ek ders ücretine bir saat daha eklenerek diğerleriyle eşitlenmesi gibi birçok önemli maddeyi bu toplu sözleşmeyle kazanımlarımız arasına ekledik.”

“3600 ek gösterge çalışmaları kapsamlı bir biçimde tamamlanmalıdır”
Altı dönemdir ısrarla masaya taşıdıkları ‘3600 ek gösterge’ ve ‘kamuda sözleşmelilik’ konularına ilişkin değerlendirmede bulunan Acar, “Bugüne kadarki kazanımların tamamını mücadelemizin ve ısrarımızın sonucunda elde ettik. Bu mücadelenin sonunda da 3600 ek gösterge ve kamuda sözleşmelilik konusu 2022 yılı içerisinde yetkili konfederasyon olarak MemurSen ile yürütülecek ortak çalışmayla tamamlanacak. Bu sonucu ulaşmak için ise vaadin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Unvan, kurum, öğrenim durumu, hizmet sınıfı gibi gerekçeler üzerinden ayrım yapılmasının adil bir sonuç üretmiyor, buna dikkat edilmelidir” diye konuştu.
Acar, şef ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının genel idare hizmetleri sınıfı kapsamına alınmasına ilişkin her daim mücadele verdiklerini, bundan sonra da bu konuda çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Kamu hizmetinin tüm paydaşların ürettiği, niteliğine herkesin katkıda bulunduğu gerçeğinden hareketle, hizmetli, memur, şeflerimiz başta olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfının alın terinin karşılığı olarak mali ve sosyal haklarında iyileştirmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki günlerde ise en çok 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun değiştirilmesi üzerine çalışmalar yapılacağını belirten Acar, “20 yıl önce çıkarılan ve bugün ihtiyaçlara cevap vermeyen bu kanundan bahsediyoruz. Sendikal alanda daha iyisi, daha doğrusu ve daha adili için 4688 sayılı Kanun'un değişmesine, doğru hükümler içermesine ihtiyaç var. Bunu değiştirmek için büyük bir gayret ve cesaret daha ortaya koyacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa İznik'teki ölümle ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa İznik'teki ölümle ilgili 2 kişi tutuklandı
Tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede ...
Müşterinin çarptığı yangın tüpündeki köpük, marketi beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Müşterinin çarptığı yangın tüpündeki köpük, marketi ...
Bursa’da tekstil fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Bursa’da tekstil fabrikasında yangın
İznik'te tarihi surların yanında ceset bulundu
YEREL HABERLER İznik'te tarihi surların yanında ceset bulundu
İnegölspor'da Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir istifa etti
YEREL HABERLER İnegölspor'da Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir ...
İnegölspor'da teknik direktör Şimşir ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER İnegölspor'da teknik direktör Şimşir ile yollar ...
Yücel “Edebiyatta ve Sinemada Hikayecinin Yol Haritası”nı anlattı
YEREL HABERLER Yücel “Edebiyatta ve Sinemada Hikayecinin Yol ...
Yıldırım’da ‘Yakın Tarih Seminerleri’ başladı
YEREL HABERLER Yıldırım’da ‘Yakın Tarih Seminerleri’ başladı
AK Parti Osmangazi, Kükürtlü esnafı ile buluştu
YEREL HABERLER AK Parti Osmangazi, Kükürtlü esnafı ile buluştu
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür BUTGEM’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür BUTGEM’i ...
Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması
Bıçaklı kavgada 3 nakliyeci yaralandı, hastane önünde kavga devam etti Hastane acil servisi önünde yaralıların yakınları arasında çıkan kavgada 1 kişi daha yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada 3 nakliyeci yaralandı, hastane önünde ...
Nakliyeciler ve yakınlarının bıçaklı kavgasında 4 yaralı
YEREL HABERLER Nakliyeciler ve yakınlarının bıçaklı kavgasında 4 ...
Bursa'da yangın tüpü düştü, market toz bulutuyla kaplandı
YEREL HABERLER Bursa'da yangın tüpü düştü, market toz bulutuyla ...
Çavuşoğlu'ndan CHP'li Tanal'a tepki: "Sayın Tanal, Fransa programımızı bu tür doğru olmayan beyanlarla gölgelemeyelim"
YEREL HABERLER Çavuşoğlu'ndan CHP'li Tanal'a tepki: "Sayın Tanal, ...
Tarihi Sümbüllü Bahçe yeniden kapılarını açtı
YEREL HABERLER Tarihi Sümbüllü Bahçe yeniden kapılarını açtı
Deve kuşu yumurtası mezata çıktı almak için yarıştılar En güzel kuşu almak için mücadele verdiler
YEREL HABERLER Deve kuşu yumurtası mezata çıktı almak için ...
Görme engelli adam sokak sokak gezip çorap satıyor
YEREL HABERLER Görme engelli adam sokak sokak gezip çorap satıyor
60 yaşından sonra hattat oldu Geleneksel hat sanatı ile modern hat sanatını harmanlıyor
YEREL HABERLER 60 yaşından sonra hattat oldu Geleneksel hat sanatı ...
Bursa'da yaşayan ‘Diyarbakır annesi’ dağa kaçırılan kızını istiyor
YEREL HABERLER Bursa'da yaşayan ‘Diyarbakır annesi’ dağa kaçırılan ...
Başkan Gürkan, gençlerle dijital dünyayı konuştu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, gençlerle dijital dünyayı konuştu
Canını ve aracını sevenler kar yağmadan kış lastiklerini taktırıyor Bursalı lastikçiler dört lastiği 100 liraya değiştiriyor
YEREL HABERLER Canını ve aracını sevenler kar yağmadan kış ...
Bursa Uludağ TTO ile geleceği şekillendirecek
YEREL HABERLER Bursa Uludağ TTO ile geleceği şekillendirecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.