Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Acar: “Diğerlerine göre değil, değerlerimize göre sendikacılık yapıyoruz”

EğitimBirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Diğerlerine göre değil, değerlerimize göre sendikacılık yapıyoruz. Anadolu’nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden, milletle hiçbir zaman çatışmayan, karşı karşıya gelmeyen, derdi ve davası olan, yeniden güçlü medeniyet idealiyle yürüyen bir sendikal hareket olarak istikametimizi hiç kaybetmedik hamdolsun” dedi.

EğitimBirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, teşkilat buluşmalarını sürdürüyor. Gürsu, İnegöl, Yenişehir, Orhangazi ilçelerinde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Acar’a Gürsu’da Osman Aykul, İnegöl’de Sinan Aktaş, Yenişehir’de Hüseyin Acet, Orhangazi’de ise Selahattin Siyambaş ve yönetimleri eşlik etti. Ziyaret ve toplantılarda eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Acar, toplu sözleşme sürecinde elde edilen kazanımlara da vurgu yaptı. Kamu sendikacılığında 1992 yılından bugüne zorlu yollardan geçerek gelindiğini belirten Acar, “Bugün Bursa’mızda 12 bin 500, Türkiye genelinde 430 bin EğitimBirSen üyemiz ve Bursa’mızda 35 bin, Türkiye genelinde ise 1 milyonu aşan MemurSen üyemizle örgütlülüğümüzle zorlukları birlikte aşıyoruz. Sendikacılığı yeniden tanımlayan ve konumlayan, sendikacılığa yeni bir soluk getiren güçlü bir teşkilatız. Diğerlerine göre değil, değerlerimize göre sendikacılık yapıyoruz. Anadolu’nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden, milletle hiçbir zaman çatışmayan, karşı karşıya gelmeyen, derdi ve davası olan, yeniden güçlü medeniyet idealiyle yürüyen bir sendikal hareket olarak istikametimizi hiç kaybetmedik hamdolsun” diye konuştu.



“Meslek kanununun eksikliği hukuki boşluğa sebebiyet veriyor”

Acar, öğretmenlik mesleğinin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi gerektiğini belirterek, “İnsanlığın kadim mesleklerinden öğretmenlik, beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması konusunda rehber ve rol modeldir. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi gerekmektedir. Meslek kanununun hala çıkarılmamış olması hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur. Bu yüzden öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kariyer mesleği niteliği taşıyan; öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek meslek kanunu bir an önce çıkarılmalıdır” dedi.

6. dönem toplu sözleşmesiyle 134 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinin 400 TL’ye çıkarılmasını sağlayarak örgütlü olmanın değerini artırdıklarını vurgulayan Acar şöyle devam etti:

“Bu toplu sözleşmeyle okul öncesi ve sınıf öğretmenine, atölye şefliği görevi verilen öğretmenlere iki saat şube sorumluluğu ücretinin ödenmesi, RAM’larda özel eğitim öğretmenlerine ek ders ücretlerinin 15 saatten 18 saate çıkarılması, yaygın eğitim kurumlarında nöbet ücreti ödenmesi, eğitime hazırlık ödeneğinin artırılması, belletici görevi verilen öğretmenlere ilave artış sağlanması ve belletici görevinde de sınırın yükseltilmesi, ilave olarak yöneticilerin aylık ders ücret sınırının 56 saatten 64 saate çıkarılması, pansiyonlu okullardaki yöneticilere de belletmenlik ücretinin verilmesi, müdür ve müdür başyardımcılarının ilave ek ders ücretine bir saat daha eklenerek diğerleriyle eşitlenmesi gibi birçok önemli maddeyi bu toplu sözleşmeyle kazanımlarımız arasına ekledik.”



“3600 ek gösterge çalışmaları kapsamlı bir biçimde tamamlanmalıdır”

Altı dönemdir ısrarla masaya taşıdıkları ‘3600 ek gösterge’ ve ‘kamuda sözleşmelilik’ konularına ilişkin değerlendirmede bulunan Acar, “Bugüne kadarki kazanımların tamamını mücadelemizin ve ısrarımızın sonucunda elde ettik. Bu mücadelenin sonunda da 3600 ek gösterge ve kamuda sözleşmelilik konusu 2022 yılı içerisinde yetkili konfederasyon olarak MemurSen ile yürütülecek ortak çalışmayla tamamlanacak. Bu sonucu ulaşmak için ise vaadin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Unvan, kurum, öğrenim durumu, hizmet sınıfı gibi gerekçeler üzerinden ayrım yapılmasının adil bir sonuç üretmiyor, buna dikkat edilmelidir” diye konuştu.

Acar, şef ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının genel idare hizmetleri sınıfı kapsamına alınmasına ilişkin her daim mücadele verdiklerini, bundan sonra da bu konuda çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Kamu hizmetinin tüm paydaşların ürettiği, niteliğine herkesin katkıda bulunduğu gerçeğinden hareketle, hizmetli, memur, şeflerimiz başta olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfının alın terinin karşılığı olarak mali ve sosyal haklarında iyileştirmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde ise en çok 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun değiştirilmesi üzerine çalışmalar yapılacağını belirten Acar, “20 yıl önce çıkarılan ve bugün ihtiyaçlara cevap vermeyen bu kanundan bahsediyoruz. Sendikal alanda daha iyisi, daha doğrusu ve daha adili için 4688 sayılı Kanun'un değişmesine, doğru hükümler içermesine ihtiyaç var. Bunu değiştirmek için büyük bir gayret ve cesaret daha ortaya koyacağız” dedi.

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