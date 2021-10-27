Özhan'in kitap ve oyuncak bağış kampanyası devam ediyor

Özhan marketler zincirinin düzenlediği kitap ve oyuncak bağışı kampanyası devam ediyor. Bağışlanan kitap ve oyuncaklar mağazalarda oluşturulan kumbaralarda toplanıp Oyuncak Kütüphanesi’ne naklediliyor.

Gerçekleştirdiği projelerle hayata dokunan mağazalar zinciri, bu defa ihtiyaç sahibi çocuklar için harekete geçti. Özhan çalışanlarından oluşan gönüllüler topluluğu üyelerinin öncülüğünde düzenlenen kampanyayla kullanılmış fakat iyi durumda olan veya hiç kullanılmamış kitap ve oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşuyor.

Bütün Özhan mağazalarının belirlenen noktalarında konumlandırılan kumbaralara bırakılan kitap ve oyuncak bağışları toplanarak, çocuklar için yola çıktı. Şimdiden 60 koli bağış toplandı. Gönüllü Hareketi Derneği’yle işbirliği yapılarak oluşturulan projeyle, binlerce çocuğa ulaşmak hedefleniyor. Gönüllüler Topluluğu Başkanı Yener Kaptan, "Çocukların içinde olduğu ve onlara fayda sağlayacak işler yapmak bizi çok mutlu ediyor. Mağazalarımıza gelen kitap ve oyuncak bağışlarını özenle hazırlıyoruz" dedi.

Özhan Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz ise, "Paylaşmanın çok güzel olduğunu bir kez daha bu projemizle anlamış olduk. Müşterilerimiz ve ekibimiz dayanışma örneği gösteriyorlar. Çocuklarımız için gelen bağışlar bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Tüm mağazalarımızda yer alan kumbaralara bağışları kabul etmeye devam ediyoruz. Ne kadar çok bağış o kadar mutlu çocuk demek. Bursalıları çocuklar için kitap ve oyuncak bağışına, mağazalarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

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