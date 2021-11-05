Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi

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Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin Hüdavendigâr Mahallesi Kanal Caddesi ve civarında 06.11.2021 16.11.2021 tarihleri ve 10:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Ayrıca Yıldırım ilçesinin Emirsultan Mahallesi Doyuran Caddesi ve civarında 06.11.2021 10.11.2021 tarihleri ve 10:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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