BTSO Akademi’de 'Web Tapu' sistemi ele alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO Akademi’de 'Web Tapu' sistemi ele alındı

İHA

BTSO Akademi’de 'Web Tapu' sistemi ele alındı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi projesi kapsamında Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü, 'Web Tapu Sistemi' başvuru süreci ve sunduğu avantajlara ilişkin gayrimenkul sektörü temsilcilerine bilgi verdi.
BTSO Akademi Projesi kapsamında, 54. meslek komitesinin katkılarıyla düzenlenen 'Web Tapu' bilgilendirme toplantısı, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Meclis Üyeleri Rıdvan Hasırcı ve Ayhan Üstünel, Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO) Başkanı Erdal Çelebi ile gayrimenkul sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Alparslan Şenocak, yenilenen teknoloji ile birlikte internet kullanımının her alana yayılarak, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi.
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80’inin aktif bir internet kullanıcısı olduğunu ifade eden Şenocak, “Birleşmiş Milletlere kayıtlı 180’e yakın ülkenin nüfusundan daha fazla bir internet kullanıcımız var. Önümüzdeki süreçte de dijital dönüşümü ajandalarında ilk sıralara alan kurumlarla beraber bu alandaki gelişmeler hız kesmeden devam edecek. Tüm bu gelişmeler, günlük hayatımızdaki dijitalleşmeyi artırırken kurumların da bu alandaki yatırımlarını hızlandırmasına ve genişletmesine imkan sağladı. Pandemi ile birlikte hızla adapte olduğumuz dijital dönüşüm artık bir zorunluluk haline geldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün pandemi döneminde devreye aldığı ‘web tapu’ sistemi de bu anlamda önemli bir hizmeti yerine getiriyor” dedi.
BEMO Başkanı Erdal Çelebi, Oda olarak kamu kurumlarıyla güçlü bir iletişim köprüsü kurmanın gayretinde olduklarını belirterek, “Web tapu 89 yıllık projeydi. Pandemi ile birlikte hayatımıza girdi. Pilot bölge Kocaeli’nde başlayan süreç pandeminin etkisiyle tüm Türkiye’de hızla yayıldı. Programdan dolayı BTSO ve 54. Meslek komitemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Alagöz, meslektaşların sorunlarını daha hızlı çözmek adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Tapu Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü Tapu Şube Müdürü Ziynet Çetin ise bölge müdürlüğü olarak şeffaf ve çözüm odaklı hizmet vermeye özen gösterdiklerini ifade etti.
Açılış konuşmalarının ardından programın panel bölümüne geçildi. Yıldırım Tapu Müdürü Enes Gezmiş, web tapunun sunduğu avantajlar hakkında bilgiler aktardı. Pandemi dönemiyle birlikte uygulamaya alınan web tapu uygulamasının tüm kesimleri rahatlatan bir sistem haline dönüştüğünü ifade eden Gezmiş, “Web tapu kurumsal hedeflerimiz arasında vardı. Fiziki başvuruları kapattık. Herhangi bir evrak teslimi şeklinde başvuru yapılmıyor. Edevlet ile entegre olan web tapu sisteminde herkes kendi şifresi ile ya da yetki verdiği emlak temsilcisiyle bu uygulamayı kullanabiliyor. Web tapunun edevlet üzerinden yapılabilmesi sistemi daha güvenilir hale getirdi. Edevlet kimlik doğrulaması sayesinde malikin isteği dışında herhangi bir işlem yapılamıyor” dedi.
Programda Kestel Tapu Müdürü Merih Ersoy ve Nilüfer Tapu Müdürlüğü personeli Hasan Düzgünoğlu da web tapu sisteminin detayları hakkında bilgiler paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversiteliler Suuçtu'ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Üniversiteliler Suuçtu'ya hayran kaldı
Karabağ Zaferi coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Karabağ Zaferi coşkuyla kutlandı
Dünyanın bileğini böyle bükecekler Millilerden dünya şampiyonası için nefes kesen antrenman
YEREL HABERLER Dünyanın bileğini böyle bükecekler Millilerden dünya ...
Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor Covid-19 pandemisinin izole adresi Uludağ orman köşkleri yılbaşı öncesi yoğun ilgi görüyor Yılbaşı gecesini bu köşklerde geçirmenin bedeli 3 bin 500 ile 7 bin 500 TL arasında değişiyor
YEREL HABERLER Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor Covid-19 ...
Emin Adanur: "Önemli bir basamağın eşiğindeyiz"
YEREL HABERLER Emin Adanur: "Önemli bir basamağın eşiğindeyiz"
Nilüferli hentbolcular hazırlık maçında moral buldu
YEREL HABERLER Nilüferli hentbolcular hazırlık maçında moral buldu
DHA muhabirlerinin kurtardığı kadın Almanya'ya yerleşiyor
YEREL HABERLER DHA muhabirlerinin kurtardığı kadın Almanya'ya ...
Bursa üreten kadınlarla değerlenecek
YEREL HABERLER Bursa üreten kadınlarla değerlenecek
Kandaki düşük şeker oranı vücut dengesini olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kandaki düşük şeker oranı vücut dengesini olumsuz ...
Sokak sokak gezip engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı Topladığı kapakları sokakta sergiledi
YEREL HABERLER Sokak sokak gezip engelliler için 3 yılda 1 ton kapak ...
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Z kuşağının geleceği GUHEM'de"
YEREL HABERLER TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Z kuşağının geleceği ...
Engelli maaşıyla geçinen Hatun teyze: “Allah benim ömrümden alsın cumhurbaşkanıma versin”
YEREL HABERLER Engelli maaşıyla geçinen Hatun teyze: “Allah benim ...
Acıbadem Bursa Hastanesi'nde organ nakline dikkat çekildi Prof. Dr. Bülent Oktay: "Pandemide organ bağışı yüzde 60 azaldı"
YEREL HABERLER Acıbadem Bursa Hastanesi'nde organ nakline dikkat çekildi Prof. ...
(Özel) Yaşlı adam, kendisine çarpan motosiklet sürücüsüne böyle sarıldı
YEREL HABERLER (Özel) Yaşlı adam, kendisine çarpan motosiklet ...
Eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin gözdesi Fiyatı ucuz, giyeni soğuktan koruyor
YEREL HABERLER Eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin ...
Mantardan zehirlenen kadın öldü
YEREL HABERLER Mantardan zehirlenen kadın öldü
Güvercinleri çalamayınca kümesi ateşe verdi, 50 güvercin telef oldu
YEREL HABERLER Güvercinleri çalamayınca kümesi ateşe verdi, 50 ...
Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75
BTSO’nun girişimleri sonuç verdi, dahilde işleme izinlerinde süre uzadı
YEREL HABERLER BTSO’nun girişimleri sonuç verdi, dahilde işleme ...
Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur ameliyat oldu
YEREL HABERLER Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur ameliyat oldu
Gemlik’te silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gemlik’te silahlı saldırı: 1 yaralı
İnegöl Belediyesinin çocuk tiyatro gösterileri başladı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesinin çocuk tiyatro gösterileri ...
“Tarihte Yürüyen Adam” İnegöllülerle buluştu
YEREL HABERLER “Tarihte Yürüyen Adam” İnegöllülerle buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.