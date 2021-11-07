BTSO Akademi’de 'Web Tapu' sistemi ele alındı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi projesi kapsamında Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü, 'Web Tapu Sistemi' başvuru süreci ve sunduğu avantajlara ilişkin gayrimenkul sektörü temsilcilerine bilgi verdi.

BTSO Akademi Projesi kapsamında, 54. meslek komitesinin katkılarıyla düzenlenen 'Web Tapu' bilgilendirme toplantısı, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Meclis Üyeleri Rıdvan Hasırcı ve Ayhan Üstünel, Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO) Başkanı Erdal Çelebi ile gayrimenkul sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Alparslan Şenocak, yenilenen teknoloji ile birlikte internet kullanımının her alana yayılarak, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80’inin aktif bir internet kullanıcısı olduğunu ifade eden Şenocak, “Birleşmiş Milletlere kayıtlı 180’e yakın ülkenin nüfusundan daha fazla bir internet kullanıcımız var. Önümüzdeki süreçte de dijital dönüşümü ajandalarında ilk sıralara alan kurumlarla beraber bu alandaki gelişmeler hız kesmeden devam edecek. Tüm bu gelişmeler, günlük hayatımızdaki dijitalleşmeyi artırırken kurumların da bu alandaki yatırımlarını hızlandırmasına ve genişletmesine imkan sağladı. Pandemi ile birlikte hızla adapte olduğumuz dijital dönüşüm artık bir zorunluluk haline geldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün pandemi döneminde devreye aldığı ‘web tapu’ sistemi de bu anlamda önemli bir hizmeti yerine getiriyor” dedi.

BEMO Başkanı Erdal Çelebi, Oda olarak kamu kurumlarıyla güçlü bir iletişim köprüsü kurmanın gayretinde olduklarını belirterek, “Web tapu 89 yıllık projeydi. Pandemi ile birlikte hayatımıza girdi. Pilot bölge Kocaeli’nde başlayan süreç pandeminin etkisiyle tüm Türkiye’de hızla yayıldı. Programdan dolayı BTSO ve 54. Meslek komitemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Alagöz, meslektaşların sorunlarını daha hızlı çözmek adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Tapu Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü Tapu Şube Müdürü Ziynet Çetin ise bölge müdürlüğü olarak şeffaf ve çözüm odaklı hizmet vermeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından programın panel bölümüne geçildi. Yıldırım Tapu Müdürü Enes Gezmiş, web tapunun sunduğu avantajlar hakkında bilgiler aktardı. Pandemi dönemiyle birlikte uygulamaya alınan web tapu uygulamasının tüm kesimleri rahatlatan bir sistem haline dönüştüğünü ifade eden Gezmiş, “Web tapu kurumsal hedeflerimiz arasında vardı. Fiziki başvuruları kapattık. Herhangi bir evrak teslimi şeklinde başvuru yapılmıyor. Edevlet ile entegre olan web tapu sisteminde herkes kendi şifresi ile ya da yetki verdiği emlak temsilcisiyle bu uygulamayı kullanabiliyor. Web tapunun edevlet üzerinden yapılabilmesi sistemi daha güvenilir hale getirdi. Edevlet kimlik doğrulaması sayesinde malikin isteği dışında herhangi bir işlem yapılamıyor” dedi.

Programda Kestel Tapu Müdürü Merih Ersoy ve Nilüfer Tapu Müdürlüğü personeli Hasan Düzgünoğlu da web tapu sisteminin detayları hakkında bilgiler paylaştı.

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