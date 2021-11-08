Dolmuşlara 50 kuruş zam

Mustafakemalpaşa’da dolmuş taksilere yıl içinde ikinci zam geldi.

Mart ayı ile birlikte 50 kuruş artışla öğrenciler için 3 TL, siviller için ise 3.25 TL olan şehir içi taksi dolmuşlar 7 ay sonra bir kez daha zamlandı. Bursa Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME ) kararı ile Mustafakemalpaşa’da taksi dolmuş yolcu tarifesi, sivil 3.75, öğrenci içinse 3.50 TL olarak belirlendi. Ulaşımın önemli dinamiklerinin başında gelen taksi dolmuşlardaki 50 kuruşluk yeni tarife uygulaması bugün başladı.

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