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YÖK Başkanı, BUÜ´lü akademisyenlerle buluştu

DHA

YÖK Başkanı, BUÜ´lü akademisyenlerle buluştu


Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar´ı ağırladı. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz´u ziyaret eden Prof. Dr. Özvar, üniversitede görev yapan dekan, müdür, senatör ve koordinatörlerle de bir araya geldi. Üniversitelerin ülkedeki en önemli güçlerden olduğunu söyleyen Özvar, siyasi anlamda diplomasinin tıkandığı yerde, üniversitelerin ve üniversite hocalarının ülkenin uluslararası politikalarına çok önemli destek olacağına inandığını belirtti.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) koordinasyonunda düzenlenen 'Bursa İş Dünyası Buluşması'na katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha sonra Uludağ Üniversitesi´ndeki akademisyenlerle buluştu. Bursa Uludağ Üniversitesi´nin üniversite-sanayi iş birliği noktasında önemli potansiyelinin bulunduğunu söyleyen Özvar, "Bu potansiyeli biliyoruz. O sebeple de Bursa´ya geldik. Burada belki yeni modeller uygulamaya sokmak gerekebilir. Danışmanlıkların ötesine geçen bir sistemi uygulamaya alabiliriz. YÖK olarak bu konuda radikal tedbirler alacağımızı bilmenizi istiyorum. Bu konuyu sonuna kadar zorlayacağız. Akademisyenlerimizin de bu konuda takipçi olmalarını istirham ediyorum" dedi.
'ÜNİVERSİTE MEZUNLARI HAKKINDA İSTİHDAM ENDEKSİ OLUŞTURULACAK'
Üniversitelerle alakalı, hayalini kurduğu hususlardan birinin de mezun istihdamının yakından takip edilmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özvar, "Üniversite veya genel anlamda eğitim-istihdam ilişkisinin, şahsen benim YÖK Başkanlığı dönemimde gündemimde olacağını buradan ifade etmek istiyorum. Üniversitelerimizle alakalı bir istihdam endeksi olacak. Ben hocalarımızın ve üniversitelerimizin mezunlarını mutlaka takip etmeleri gerektiğine inanıyorum. Bunun için de gerek mezunlar ofisinin, gerek burada kullanılan yazılım yöntemlerinin çok dikkatli bir şekilde tetkik edilerek gözden geçirilmesini, hatta geriye doğru takibinin bir an önce başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çok küçük değişiklikler, üniversitelerin mezunlarını takip etmesine vesile olacaktır" diye konuştu.
'ARTIK CENTİLMENLİK VE ADALETE DAYALI REKABET KURALLARI GEÇERLİ'
Rektörlerin mezun endeksi çalışmaları konusunda vereceği bilgilerin her anlamda aydınlatıcı olacağına işaret eden Prof. Dr. Özvar, "Rektör hocalarımız dönemlere göre mezun endeksleri tutsa, istihdam oranlarını açıklasa, bunu program program duyursa, emin olun o bölümlere dair sınava girecek öğrenciler nezdinde çok olumlu katkısı olur. Yüksek puanlarla alınan program sayısı arttıkça, araştırma üniversitelerinin kapasitesi de artar. Bunun için devlet üniversitesi yöneticilerinin liselerde çalışma yapması lazım. Artık centilmenlik ve adalete dayalı rekabet kuralları geçerlidir. Bu konuda ne kadar yüksek puanlı öğrenciyi biz üniversitelerimize çekersek, o üniversitenin araştırma üniversitesi kapasitesi de artar. Bu bakımdan fakülte ve bölüm düzeyinde planlama gerekiyor. Bölüm kendi öğrencisini seçebilecek şekilde bir tanıtım faaliyeti içerisinde olmalıdır. Üniversitelerimizin itibarını ve marka değerini yükseltmek hepimizin üzerine düşen sorumluluktur" dedi.
`NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANLARI YER ALMALI'
Uluslararasılaşma konusunu daha farklı bir alana taşımak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Erol Özvar, Erasmus ve benzeri programların sadece öğrenci ve akademisyen değişimleriyle sınırlı kalmasını istemediklerinin altını çizerek, şunları söyledi:
"Artık üniversitelerimizin uluslararasılaşma konusunu, başta kendi üniversitelerini sonra ülkedeki diğer yükseköğretim kurumlarının uluslararası saygınlığını arttırması olarak algılamak gerektiğini düşünüyoruz. Bu tabi ki bugünden yarına olacak bir iş değil. Ancak gayretlere şimdiden başlamak gerekiyor. Üniversitelerimizin çıktılarının ve eğitim-öğretim kalitesinin uluslararası alanda duyurulmasıyla olacaktır. Ayrıca uzun vadeli, kendi alanında kıymetli çalışmalar yapmış, Avrupa, Amerika veya Pasifik´te çalışan hocaların, muhtelif destek programlarıyla üniversitelerimize getirilerek; 6 ay, 1 yıl veya çok beğenilirse birkaç sene burada kalacak şekilde gerekli girişimlere mutlaka başlanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konu, araştırma üniversitelerinden isteyeceğimiz, önümüzdeki senenin başındaki en önemli şartlardan bir tanesi olacaktır. Her üniversitenin uluslararası bir fellowship (dostluk) programı olması gerekiyor. Bu çok kritik bir konudur. Zaten bize destek olması için uluslararası öğretim elemanı istihdam ediyoruz. Bundan bahsetmiyorum. Kendi alanı üzerinde gerçek anlamda dünya çapında çalışmalar yapan hocalarımızın buraya getirilmesi gerektiğinden bahsediyorum. Bu çok kıymetli bir durum olacak. O hocalarımız buraya geldikleri takdirde, içerisinde bulundukları üniversitelere rengini veren, oradaki iklime çok şey katan bir süreç haline geliyor. Bunu denediğimiz üniversiteler var. Çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Uluslararası Danışma Kurulları oluşturulmalı ve burada mümkünse Nobel Ödüllü öğretim elemanlarının bulundurulması gerekiyor. İstanbul´da bu şekilde kurduğumuz gruplar var. Bunlar üniversitelerimize çok büyük katkılar sağlıyor."
'BİLİM DİPLOMASİSİ KONUSU ARTIK GÜNDEME GETİRİLMELİ'
Üniversitelerin ülkedeki en önemli güçlerinden birisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erol Özvar, siyasi anlamda diplomasinin tıkandığı yerde, üniversitelerin ve üniversite hocalarının ülkenin uluslararası politikalarına çok önemli destek olacağına inandığını ifade etti. Bu anlamda üniversitelerin bilim diplomasisi konusunu gündeme almak zorunda olduğunu kaydeden Özvar, "Bu konu, uluslararasılaşma bakımından da en önemli konularımızın başında geliyor. Eminim ki aranızda veya diğer fakültelerimizde çok kıymetli, uluslararası düzeyde gerçekten yakından takip edilen hocalarımız vardır. O hocalarımız kanalıyla biz de gerek ülkemize, gerekse de ülkemizin dış politikasına fevkalade önemli çalışmalar üretebileceğimize inanıyorum ve bu konunun da gündemde tutulmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2021-11-09 15:37:17

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