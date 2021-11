Osmangazi’de ulaşım yatırımları hız kesmiyor Tuna ve Çekirge mahallelerinde caddeler yenileniyor

Osmangazi Belediyesi, Tuna Mahallesi ve Çekirge Mahallesi’ndeki bazı kaldırımları yeniliyor. Başkan Mustafa Dündar, her iki caddede bozulan kaldırımlarda vatandaşların yaşadığı sıkıntının sona ereceğini söyledi.

Ulaşım alt yapısına yaptığı yatırmalarla fark oluşturan Osmangazi Belediyesi, gerçekleştirdiği yeni imar yolu açma çalışmaları dışında, mevcut cadde, sokak ve kaldırımlarda da iyileştirme çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Tuna Mahallesi Gürdal Cadde ve Çekirge Mahallesi 1. Kanal Cadde’de yürütülen çalışmalar ile, her iki caddede yaklaşık 1500 metre uzunluğunda kaldırım ve tretuvar düzenlemesi yapılıyor.

Daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için planlı yapılaşma ve ulaşıma büyük önem verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’de, şehir içi trafiğini rahatlatacak yeni imar yolu açma çalışmalarımız düzenli bir şekilde sürüyor. Ekiplerimiz, bir yandan yeni yollar açıp şehir içi trafiğine alternatif güzergâhlar kazandırırken, diğer taraftan da mevcut yollarda yenileme yapıyor. Yürütülen bu çalışmalar kapsamında Çekirge Mahallesi’ndeki 1. Kanal Cadde’de bozuk olan zemin sökülerek, ulaşımı rahatlatmak için yol genişletme ve altyapı çalışması gerçekleştirildi. Yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 600 metre uzunluğunda bir kaldırım ve tretuvar düzenlemesi yapılıyor. Bir başka ekibimiz de, Tuna Mahallesi Gürdal Cadde üzerinde yaklaşık 300 metre uzunluğundaki bir mesafede bozulan kaldırımları sökerek yenileme çalışması yapıyor. Her iki caddede yürütülen kaldırım ve tretuvar yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Daha rahat ve konforlu” diye konuştu.

