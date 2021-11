Yeşil Çevre’ye akademi dünyasından yakın markaj

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nin çalışmaları, akademi dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Akademisyenler ile incelediği tesisteki çalışmalara hayran kaldıklarını belirten Prof. Dr. Arif Karademir, tesiste Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerine sunulan staj imkânının da çok değerli olduğunu söyledi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Çelik Bedeloğlu, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet İşleyen, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Aygün ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa TTO) Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Fatma Saime Erdönmez S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sürdürülebilir ve yeşil kalkınma yolunda atılması gereken adımlarda Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nin kilit rol üstlendiğini belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Temiz bir gelecek inşa etmek için Yeşil Çevre gibi arıtma tesislerinin örnek alınması ve artırılması gerekiyor. Bir akademisyen olarak genç kuşağımızın, çevre dostu üretim konusunda bilinçlendirilmesinin öneminin ne kadar büyük bir boyutta olduğunun farkında olarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik yapılan her çalışmayı destekliyorum. Sanayinin başkenti Bursa’da doğaya dost bir mottoya sahip olan Yeşil Çevre, üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrencilere de staj imkânı sunarak istihdama da katkı sağlıyor. Üniversitesanayi iş birliğine de can vererek, öğrencilerimizin çalışma hayatında yetkin ve nitelikli birer personel olması noktasında farkındalık oluşturan Yeşil Çevre’ye, doğamıza ve gençlerimize verdiği değerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Staj yapan öğrencilere uygulamalı eğitim

BTÜ’nün Çevre Mühendisliği eğitimi konusunda Bursa’da önemli bir ihtiyacı karşıladığını kaydeden Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Genel Müdürü Mehmet Aydın da “Tesisimizde staj yapan öğrencilerimiz, alanında profesyonel uzmanlar ile bir araya gelerek yeteneklerini ön plana çıkarıyor ve eğitimlerinde uygulamalı olarak ilerleme kaydediyor. Bu çerçevede, eğitim ve sanayi aynı yolda yürüdükleri sürece kentimizin ve ülkemizin her alanda gelişme göstereceğine inanıyorum. Yeşil Çevre olarak Bursa’ya yükselen ihracat oranlarıyla istihdam sağlayan sanayi firmalarının, atık sularını temizleyerek doğaya bırakıyor ve bunun karşılığını sosyal ve çevresel iyileştirmeler kapsamında alıyoruz. İklimin korunması ve yeşil dönüşümün hızlandırılması hedeflerimiz doğrultusunda çevreci teknolojiler üreterek örnek teşkil eden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

