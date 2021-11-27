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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ak Parti Kestel'de değişim

İHA

Ak Parti Kestel'de değişim

Bursa'da Ak parti Kestel ilçe başkanı Sinan Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylasimla genel merkezin isteği doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Aktaş "2020 Mart ayından itibaren dava bilinci ile şerefle yürütmekte olduğum Ak Parti Kestel İlçe Başkanlığı görevinden, Genel Merkezimiz ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde, gördüğüm lüzum üzerine, bugün itibari ile istifa etmiş bulunmaktayım. Bu onurlu görevi aldığımız ilk günden itibaren, yönetim kurulu arkadaşlarımızla bu makamları, sadece hakkaniyetle hizmet etme araçları olarak gördüğümüzü, çizgimizi bozmadan, eğilmeden bükülmeden, dik durarak ve “ben olmazsam olmaz” düşüncesi olmadan gayretle sürdürdük.
Başta bu görev için şahsımı uygun gören Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Görevi bizlere tevdi eden Genel Merkez Teşkliat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e çok teşekkür ediyorum. Birlikte çalıştığımız Önceki Dönem İl Başkanımız ve MKYK üyemiz Sn.Ayhan Salmana, şimdiki il Başkanımız Sn.Davut Gürkan’a, Bursa Koordinatörümüz Osmaniye vekilimiz Sn. İsmail Kaya’ya, Sayın Bakanlarımıza, Vekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe Başkanı arkadaşlarıma, Belediye Başkanlarımıza ve birlikte çalıştığımız tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Kestel Belediye Başkanımız Sayın Önder Tanır’a, görevi aldığımız ilk günden beri sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü gayreti gösteren, samimiyetle çalışan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, Kestel teşkilatıma çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınması, milletimizin yeniden dirilişine vesile olarak gördüğüm ve adına dava dediğim bu hareket için çalışmalarımı her alanda gayretle sürdüreceğimi belirtmek isterim" dedi.

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