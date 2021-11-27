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Osmangazi'de yatırım buluşması Başkan Dündar muhtarlar ve mahalle temsilcileri ile buluştu

İHA

Osmangazi'de yatırım buluşması Başkan Dündar muhtarlar ve mahalle temsilcileri ile buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bölgesel Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı'nda mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri ile bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Daha önce dağ ve ova yöresi mahallelerine yönelik gerçekleştirilen AK Parti Osmangazi Bölgesel Mahalle Danışma Toplantısı, bu kez Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölgesel olarak yaptıkları toplantılarda, muhtarlar, mahalle başkanları ve toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Dündar, “Bizler her mahallemizde hizmet üretiyoruz. Muhtar ve mahalle temsilcilerimizle bir araya geldiğimiz bu bölgedeki mahallelerimizde de pek çok hizmet gerçekleştirdik. Panayır'da güzel bir kapalı pazar alanı inşa ettik. Doğanevler Mahallemize kamulaştırmalar sonucu elde ettiğimiz alanda büyük bir meydan inşa ettik. Demirtaş Meydanı, yine o bölgede fonksiyonel bir hizmet binası oldu. Avdancık köprüsünü sıfırdan yaptık. Demirtaş Yüzme Havuzu ve BAREM bu bölgemizde yaptığımız hizmetlerden bazıları. Emek bölgesinde meydan, kapalı pazar alanı, bilgi evi, taziye evi gibi pek çok hizmet gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Talep ve istekler hizmete dönüşüyor”
Güneştepe, Hamitler, Yunuseli, Bağlarbaşı, Hürriyet, Soğukkuyu, Adalet, Yenikent, İstiklal, Mehmet Akif mahallelerinde pazar yeri, spor tesisi, meydan ve parklar, yeni yollar gibi sayılamayacak hizmet gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Dündar, “Tabi ki bunlar bizim işimiz, yapmaya devam ediyoruz. Ancak, tüm bunları yaparken mahalle sakinlerimizin istekleri, bizim için çok önemli. Yapmış olduğumuz istişare toplantıları ile vatandaşlarımızı dinliyor, talep ihtiyaçları belirliyor ve üzerinde çalışarak hizmete dönüştürüyoruz. Daha güzel, daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için, aslında hep birlikte çalışıyoruz. Katılan tüm muhtar ve mahalle temsilcisi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesi”
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise yaptığı konuşmada, muhtar ve mahalle temsilcilerinin dile getirdiği konuların kendileri için çok çok önemli olduğunu söyledi. “Bu gün yaptığımız toplantı da, bir ortak akıl toplantısıdır” diyen Gözgeç, “Daha iyi bir Osmangazi, daha yaşanabilir bir Bursa’yı nasıl yapabiliriz, bunun derdindeyiz. Bizim mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesi. Türkiye, Türkiye’den ibaret değil. Umudunu Türkiye’ye bağlamış dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman kardeşlerimiz var. Güçlü bir Türkiye tüm dünyanın umudu. Bu yüzden sorumluluğumuz çok çok fazla. Bunun için birlik ve beraberlik içinde, sabırlı olmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Samimiyete ve gayretimize inanın”
Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, son dönemde yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirttiği konuşmasında, “Bugün muhtarlarımız ve mahalle temsilcilerimizi dinlemek için bir araya geldik. AK Parti iktidarı olarak yapmış olduğumuz icraatlardaki samimiyete ve gayrete inanın. Ülkemizde, iradesini ortaya koyan bir hükümetimiz var. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan sıkıntıları çok şükür yaşamıyoruz. Ancak son dönemde bazı olumsuzlukların farkındayız. Sıkıntıları fırsata çevirmek isteyenlerin de farkındayız. Tüm yaşananlara rağmen devlet olarak yapmamız gereken, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz büyük bir gayret ve çaba harcıyoruz. Bunu da, sizlerin desteği ile yapabileceğimizi biliyoruz. Bunun için de sizlerle sık sık bir araya gelip görüşlerinizi, önerilerinizi ve taleplerinizi dinliyoruz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


“AK Parti bir istişare partisidir”
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de Bölgesel Mahalle Danışma Toplantısı’nın 3’üncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Amacımız daha yaşanabilir bir Osmangazi, daha yaşanabilir bir Bursa’yı inşa etmek. Bunun için de el birliği içinde çalışıyoruz. AK Parti bir istişare partisidir. Bugün burada da bir araya geldik. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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