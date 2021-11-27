İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü (3)

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Bursa´da, TIR´a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden İstanbul Genç İHH Lise Başlanı Muratcan Kaya, BAYKAR´da Uçak Mühendisi olan Tarık Kesekçi, İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom Veri Mühendisi Kaan Talip Tığlı ile Yedihilal Teknoloji Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş´ın cenazelerinin Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsilerinin tamamlanmasının ardından Bursa Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. 4 gencin ölüm haberini alan yakınları, Bursa Adli Tıp Kurumu´na geldi. Gençlerin, Bursa´daki teknoloji kampına katılmak İçin yolculuk yaptıkları öğrenildi. Mezarlıklar Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Kaya ve Tığlı´nın cenazesi memleketleri İstanbul´a, Kesekçi´nin cenazesi Nevşehir´e ve Göktaş´ın cenazesi ise Zonguldak´a yola çıktı.Muammer İRTEMDerya EVREN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Muammer İRTEM
2021-11-27 19:14:40
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