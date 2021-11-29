Bursa'da fırtına; uçan çatı tramvay durağındaki tellere takıldı, uçak iniş yapamadı (3)

Türkiye'yi etkisi altına alan lodos ne kadar sürecek?

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METRO SEFERLERİ DURDU

Bursa'da 3 gündür süren ve etkisini daha da artıran fırtına, toplu taşımayı da etkiledi. Nilüfer ilçesindeki Üniversite, Batıkent, Yüzüncüyıl ve Özlüce istasyonları arasındaki metro seferleri, yaklaşık 1,5 saat durdu. Metrodaki yolcular, tahliye edilerek otobüslerle taşındı. Yolcuların metro raylarında yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Arızanın giderilmesi ile seferler yeniden normalde döndü.

Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Derya EVREN

2021-11-29 16:45:18



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